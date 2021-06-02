Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложения

В обновленной версии приложения monobank, которая станет доступна до 14 июня, появится ряд нововведений для бизнеса.
Об этом сооснователь интернет-банка Олег Гороховский написал в своем Telegram-канале.
По его словам, количество клиентов-предпринимателей на обслуживании в банке уже почти 80 тыс.
Что нового будет в приложении:
«Специально для IТ-компаний мы адаптировали сервис реестровых платежей и для расчетов с ФЛП-контрагентами. Теперь достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в WEB-кабинете monobank, мгновенно все платежи будут зачислены на счета ФЛП. Комиссий банка при этом нет», — добавил Гороховский.
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Кроме того, как он отметил, теперь для смены банка получения зарплаты не нужно нести бумажное заявление в бухгалтерию.
«Каждый клиент может создать заявление в приложении monobank подписать его с помощью приложения Дія и отправить на электронный адрес своего бухгалтера», — объяснил он.
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