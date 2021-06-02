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Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложения

Нововведения для бизнеса. В monobank анонсировали обновление приложения

В обновленной версии приложения monobank, которая станет доступна до 14 июня, появится ряд нововведений для бизнеса.

Об этом сооснователь интернет-банка Олег Гороховский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, количество клиентов-предпринимателей на обслуживании в банке уже почти 80 тыс.

Что нового будет в приложении:

  • появится возможность подвязать и контролировать детскую карту обоим родителям;
  • предпринимателям добавили прием платежей за товары/услуги по номеру карты как обычный p2p-перевод, а также возможность добавить двух бухгалтеров для ведения счета;
  • также для удобства бухгалтеров, добавили сервис «Реестровые платежи», чтобы было удобно выплачивать зарплату своим сотрудникам на карты monobank.

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«Специально для IТ-компаний мы адаптировали сервис реестровых платежей и для расчетов с ФЛП-контрагентами. Теперь достаточно сделать один общий платеж по Украине или SWIFT-перевод от нерезидента и загрузить реестр платежей для распределения в WEB-кабинете monobank, мгновенно все платежи будут зачислены на счета ФЛП. Комиссий банка при этом нет», — добавил Гороховский.

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Кроме того, как он отметил, теперь для смены банка получения зарплаты не нужно нести бумажное заявление в бухгалтерию.

«Каждый клиент может создать заявление в приложении monobank подписать его с помощью приложения Дія и отправить на электронный адрес своего бухгалтера», — объяснил он.

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По материалам Finance.UA
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