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monobank получил большое функциональное обновление

monobank получил большое функциональное обновление

monobank в очередной раз обновился – получил несколько новых функциональных возможностей.

Об этом написал соучредитель проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.

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Управление подписками. По многочисленным просьбам добавили возможность управления вашими подписками (Пункт меню «Другие платежи –> Онлайн-платежи»).

Он позволяет видеть сервисы, к которым вы привязали свою карту моно и по которым уже были списания (например, Netflix, Uber и др.). В данном меню вы можете заблокировать списания от таких сервисов, но обращаю внимание, что блокировка списаний – это не то же самое, что отмена подписки.

Сервис может накапливать вашу задолженность и списать всё, когда вы снова захотите пользоваться его услугами. Гороховский рекомендует блокировать списания только для случаев, когда вы не знаете, за что платите.

“Некоторые сервисы поддерживают технологию токенизации и к кошельку привязывается не сама карта, а её клон (токен) для того, чтобы не было риска компрометации основной карты. Год-два и все сервисы перейдут на токены. С токенами проще – в тех сервисах, где привязан токен, его можно удалить и это намного красивее, чем блокировать списания от сервиса, так как блокировка списаний все же не дает 100%-ной гарантии, что сервис не спишет деньги, если, к примеру, заменит терминал на другой”, – написал он.

Деньги в подарок. Дарить деньги с monobank одно удовольствие, – пишет Гороховский: “Вы можете добавить к переводу комментарий в стихах или в прозе, а в новой версии вы можете к такому переводу добавить три вида праздничной анимации и получатель получит перевод, который обратит на себя внимание и дополнительно подчеркнет торжественность момента)”.

  • В новой версии появится раздел «Управления кредитом», в котором можно управлять размером Рассрочки и Покупки частями, а также перераспределять лимит между лимитом на карту и лимитом Рассрочки.
  • Также добавили пополнение номеров зарубежных мобильных операторов (145 стран и 714 операторов),
  • возможность частичного снятия банки, возможность настроить регулярное пополнение депозитов и добавлять индивидуальные названия размещенных депозитов.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr

По материалам Finance.UA
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