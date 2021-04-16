monobank получил большое функциональное обновление

monobank в очередной раз обновился – получил несколько новых функциональных возможностей.
Об этом написал соучредитель проекта Олег Гороховский в своем Telegram-канале.
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Управление подписками. По многочисленным просьбам добавили возможность управления вашими подписками (Пункт меню «Другие платежи –> Онлайн-платежи»).
Он позволяет видеть сервисы, к которым вы привязали свою карту моно и по которым уже были списания (например, Netflix, Uber и др.). В данном меню вы можете заблокировать списания от таких сервисов, но обращаю внимание, что блокировка списаний – это не то же самое, что отмена подписки.
Сервис может накапливать вашу задолженность и списать всё, когда вы снова захотите пользоваться его услугами. Гороховский рекомендует блокировать списания только для случаев, когда вы не знаете, за что платите.
“Некоторые сервисы поддерживают технологию токенизации и к кошельку привязывается не сама карта, а её клон (токен) для того, чтобы не было риска компрометации основной карты. Год-два и все сервисы перейдут на токены. С токенами проще – в тех сервисах, где привязан токен, его можно удалить и это намного красивее, чем блокировать списания от сервиса, так как блокировка списаний все же не дает 100%-ной гарантии, что сервис не спишет деньги, если, к примеру, заменит терминал на другой”, – написал он.
Деньги в подарок. Дарить деньги с monobank одно удовольствие, – пишет Гороховский: “Вы можете добавить к переводу комментарий в стихах или в прозе, а в новой версии вы можете к такому переводу добавить три вида праздничной анимации и получатель получит перевод, который обратит на себя внимание и дополнительно подчеркнет торжественность момента)”.
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