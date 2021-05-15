monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджа

Один из основателей monobank Олег Гороховский заявил, что снижение комиссий, выплачиваемых финучреждениям-эмитентам платежных карт (интерчейндж), разрушает их маркетинговую стратегию и заставит банк сократить кешбэки.
Об этом банкир написал в своем телеграм-канале.
История с регулированием эквайринга закончилась согласием платежных систем снизить за два года на 40% возмещение эмитентам карт (интерчейндж). В принципе, это своего рода компромисс, так как на кону стоял вопрос снижения ставки более чем в три раза, а это могло привести к полному коллапсу платежного бизнеса в стране”, – пишет Гороховский.
Первое снижение на 20% произойдёт уже 1 июля этого года и конечно же это моментально скажется на клиентах – владельцах карт.
“Мы, например, будем вынуждены с 1.07 серьёзно изменить наши кешбэки. Но тем не менее будем очень стараться сделать так, чтобы у клиентов оставались другие аргументы для пользования нашими картами. Подробнее об изменениях мы объявим уже в июне”, – отметил банкир.
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