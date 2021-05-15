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monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджа

monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджа

Один из основателей monobank Олег Гороховский заявил, что снижение комиссий, выплачиваемых финучреждениям-эмитентам платежных карт (интерчейндж), разрушает их маркетинговую стратегию и заставит банк сократить кешбэки.

Об этом банкир написал в своем телеграм-канале.

История с регулированием эквайринга закончилась согласием платежных систем снизить за два года на 40% возмещение эмитентам карт (интерчейндж). В принципе, это своего рода компромисс, так как на кону стоял вопрос снижения ставки более чем в три раза, а это могло привести к полному коллапсу платежного бизнеса в стране”, – пишет Гороховский.

Первое снижение на 20% произойдёт уже 1 июля этого года и конечно же это моментально скажется на клиентах – владельцах карт.

“Мы, например, будем вынуждены с 1.07 серьёзно изменить наши кешбэки. Но тем не менее будем очень стараться сделать так, чтобы у клиентов оставались другие аргументы для пользования нашими картами. Подробнее об изменениях мы объявим уже в июне”, – отметил банкир.

Справка Finance.ua:

  • Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard будут работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины.
  • Компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия.
  • После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять: с 01.07.2021 – не более 1,20%; с 01.07.2022 – не более 1,00%; с 01.07.2023 – не более 0,90%.

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По материалам Finance.UA
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