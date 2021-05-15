Комиссии интерчейндж будут постепенно снижаться: НБУ подписал меморандум с Visa и Mastercard

Национальный банк Украины совместно с международными платежными системами Visa и Mastercard работать над усилением конкуренции на платежном рынке Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе Нацбанка.

Соответствующий Меморандум о содействии конкурентному платежному рынку в Украине подписали Национальный банк, Visa и Mastercard. Меморандум открыт для присоединения любыми другими платежными организациями платежных систем и другими участниками рынка.

Зачем это? Как отметил заместитель главы НБУ Алексей Шабан, учитывая стратегическую важность для Украины дальнейшего развития безналичной экономики и, в частности, распространение безналичных платежей, был согласован подход к постепенному снижению предельного размера ставок внутригосударственных межбанковских комиссий (интерчейндж).

Такое решение будет способствовать снижению стоимости безналичных операций и защите интересов украинцев – пользователей платежных карт, а также – развитию конкуренции и расширению возможностей для появления на платежном рынке новых инструментов безналичных расчетов.

Каковы будут ставки. Компании Visa и Mastercard обратились в Антимонопольный комитет Украины с заявлением о предоставлении разрешения на согласованные действия. После получения такого разрешения они начнут постепенное снижение предельных размеров ставок комиссии интерчейндж, в частности комиссии должны составлять:

с 01.07.2021 – не более 1,20%;

с 01.07.2022 – не более 1,00%;

с 01.07.2023 – не более 0,90%.

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В Нацбанке говорят, что это позволит финансовой индустрии обеспечивать дальнейший рост безналичных платежей, сокращение доли теневой экономики и рост поступлений в государственный бюджет в результате цифровизации платежей.

Напомним, ранее Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады не удалось снизить интерчейндж до 0,2%.

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