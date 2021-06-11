Субсидии по-новому: что делать, если в квартире прописан безработный

С 1 мая 2021 года предоставление жилищных субсидий в Украине происходит по-новому.
Об этом напоминают в Министерстве социальной политики.
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Там объяснили, что решения о назначении субсидии без учета отдельных лиц из числа зарегистрированных (если например в квартире зарегистрировано безработное лицо, которое там не живет), принимаются на основании актов обследования материально-бытовых условий домохозяйства и/или официальных документов, которые подтверждают, что лица по адресу домохозяйства не проживают.
Также в министерстве отметили, что формы заявления о назначении и предоставлении жилищной субсидии и декларации о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии, предусматривают подписание заявителем указанных документов (в независимости от того, подаются ли они в бумажном или электронном виде), поскольку тем самым заявитель удостоверяет собственное понимание ответственности за подачу недостоверных сведений, а также ряда обстоятельств, которые могут повлиять на получение жилищной субсидии.
Когда можно записаться в очередь на подачу документов для оформления субсидии?
В соответствии с решением Правительства от 19 мая (постановление Кабинета Министров Украины от 19.05.2021 № 505) в этом году установлено, что рассмотрение вопросов о назначении жилищной субсидии на следующий период домохозяйствам, получавшим жилищную субсидию в отопительном сезоне 2020-2021 годов, проводится без обращений граждан, кроме домохозяйств, которым жилищная субсидия:
Вопрос очередности посещения ЦПАУ, структурных подразделений по вопросам социальной защиты населения, исполкомов решается на местах.
При этом, при подаче заявления с необходимыми документами в любой месяц с мая по сентябрь 2021 года назначение жилищной субсидии происходит с мая 2021 года.
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