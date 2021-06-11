Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления Украине следующего транша

Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «24 каналу».
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По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:
«В то же время по НАБУ — сложнее. В настоящее время продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору главы НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет», — отметил министр.
По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, «заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета».
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