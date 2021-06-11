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Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления Украине следующего транша

Министр финансов назвал три главных требования МВФ для предоставления Украине следующего транша

Украина должна закрыть три главных вопроса, чтобы продолжить сотрудничество с Международным валютным фондом (МВФ) и получить следующий транш. Требования касаются НАПК, НАБУ и Высшего совета правосудия.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью «24 каналу».

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По словам Марченко, требования МВФ касаются трех основных вопросов:

  • возобновление работы Национального антикоррупционного бюро;
  • возобновление работы Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции, а именно уголовная ответственность за недостоверные декларации и несвоевременную подачу, принятый закон президент ветировал;
  • по Высшему совету правосудия согласована редакция, проходит комитет, голосуется и вопрос будет закрыт.

«В то же время по НАБУ — сложнее. В настоящее время продолжаются переговоры по конфигурации комиссии по отбору главы НАБУ. Это все, что я могу сказать. Я думаю, что есть большая вероятность того, что эти договоренности будут достигнуты, поэтому ничего невыполнимого нет», — отметил министр.

По его словам, критические потребности финансирования бюджета Министерство финансов закрывает, в частности, «заимствуя на внутреннем и внешнем рынках, перевыполняя доходы бюджета».

Справка Finance.ua:

  • Советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко раскрыл детали переговоров между Украиной и Международным валютным фондом о продолжении сотрудничества. По его словам, украинская сторона постоянно проводит консультации с Фондом.
  • Президент Украины Владимир Зеленский также заявлял, что Украина выполнит свои обязательства перед МВФ и может получить транш осенью, однако в случае его отсутствия глобальной проблемы не будет.
По материалам Телеканал 24
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