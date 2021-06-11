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Национальный банк принял решение по учетной ставке

Национальный банк принял решение по учетной ставке

Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 7,5%.

Об этом сообщается на сайте регулятора.

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«Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых. В то же время регулятор начинает постепенное сворачивание антикризисных монетарных инструментов, что усилит эффект предыдущих повышений учетной ставки и будет способствовать замедлению инфляции», — сказано в сообщении.

Инфляция в мае ускорилась выше прогноза Национального банка Украины прежде всего из-за подорожания отдельных высоковолатильных компонентов потребительского набора под влиянием преимущественно краткосрочных факторов.

В мае рост потребительских цен достиг 9,5% в годовом измерении. Ускорение ценовой динамики связано прежде всего с тенденциями на мировых товарных рынках, в частности с подорожанием природного газа и подсолнечного масла. Значительный вклад имела также низкая база сравнения прошлого года.

Базовая инфляция в мае ускорилась до 6,9% г/г прежде всего из-за подорожания подсолнечного масла и продуктов питания, составляющей производства которых является растительное масло. Однако признаков усиления фундаментального инфляционного давления сверх прогноза сейчас не наблюдается.

Инфляционные ожидания бизнеса и населения хоть и остаются повышенными, но стабилизировались в последние месяцы.

Национальный банк Украины ожидает замедления инфляции осенью из-за постепенного исчерпания эффекта низкой базы сравнения, лучшие урожаи и стабилизирующее влияние монетарной политики.

В течение ближайших месяцев инфляционное давление остается значительным ввиду преимущественно временных факторов, в частности факторов предложения и низкой базы сравнения прошлого года. Однако инфляция начнет замедляться уже в IV квартале 2021 года и вернется к цели 5% в первом полугодии 2022 года.

Этому будут способствовать нормализация цен на мировых товарных рынках, а также поступления на рынки нового большего урожая. Более сдержанная монетарная политика Национального банка Украины должна успокоить инфляционные ожидания и ослабить фундаментальное инфляционное давление на горизонте влияния (9−18 месяцев), в том числе через валютный канал.

Справка Finance.ua:

  • 15 апреля правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку на 1 п. п. до 7,5% годовых.
  • 4 марта приняло решение повысить учетную ставку до 6,5% годовых.
  • 21 января приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.
По материалам Finance.UA
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