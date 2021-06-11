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Если желаете стать экспертом по страхованию 😎

Если желаете стать экспертом по страхованию &#128526;

В честь запуска страхования на своем сайте Finance.ua создал специальную группу в Telegram.

💪🏻 Чем она полезна? Там мы обмениваемся ценной информацией о запусках продуктов с подписчиками и помогаем с решением трудностей в оформлении страхования и выбора страховой компании.

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Чем удобно страхование на Finance.ua? Больше не нужно искать, где оформить страховку на свою любимую машину. Вы можете оформить автогражданку всего в несколько кликов на нашем сайте.

Все, что нужно – заполнить несколько полей:

  • вид транспортного средства и объем двигателя;
  • место прописки владельца;
  • сумму франшизы;
  • требуется ли дополнительное покрытие.

Мы собираем, анализируем и показываем только самые выгодные предложения. Кроме того, Finance.ua сотрудничает только с проверенными страховыми компаниями.

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По материалам Finance.UA
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