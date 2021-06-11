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В Пенсионном фонде уточнили детали июльского повышения пенсий

В Пенсионном фонде уточнили детали июльского повышения пенсий

В Украине из-за изменения прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан увеличится размер пенсий с 1 июля 2021 года. Соответственно, увеличатся надбавки, которые зависят от указанной величины, а также минимальный и максимальный размер пенсионной выплаты.

Об этом рассказала заместитель начальника Пенсионного фонда Украины в Киевской области Елена Зоркая в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом».

«Во-первых, пересмотрят размер минимальной пенсионной выплаты. Поскольку, в соответствии с нормами действующего законодательства, предусмотрено, что минимальный размер пенсии не может быть меньше, чем прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Как известно, такая величина на сегодня составляет 1 769 грн, и уже начиная с 1 июля 2021 года эта величина будет равняться 1 854 грн. То есть на 85 грн увеличится размер минимальной пенсионной выплаты», — отметила Елена Зоркая.

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Максимальная пенсионная выплата равна десяти минимальным пенсиям по возрасту. Поэтому размер максимальной пенсии составит 18 540 грн, а увеличение может быть на 850 грн.

Надбавки и повышения к пенсионным выплатам для лиц с инвалидностью из-за войны будут колебаться в зависимости от группы инвалидности: от 306 грн — для третьей группы инвалидности и до 552 грн — для первой группы.

«На такое повышение могут также надеяться и участники боевых действий. Для них установлена минимальная пенсионная выплата в размере 165% от прожиточного минимума, и это даст возможность увеличить размер этой минимальной пенсионной выплаты на 140 грн», — сказала заместитель начальника Пенсионного фонда Украины в Киевской области.

Перерасчет выплат проведут также для категории лиц, которые получили инвалидность вследствие Чернобыльской катастрофы — пострадавших и ликвидаторов. Для лиц с третьей группой инвалидности выплаты увеличатся на 191 грн, для первой — на 242 грн.

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«Также будут пересмотрены размеры повышения ветеранам войны — гарантии их социальной защиты, а также в соответствии с законом о жертвах нацистских преследований. Также будут пересчитаны доплаты за сверхурочный стаж исключительно для неработающих лиц. Почему для неработающих? Поскольку предусмотрено, что изменение прожиточного минимума для трудоспособных лиц и тех, кто работает, произойдет только после увольнения с работы», — добавила Зоркая.

Она отметила, что такой перерасчет будет произведен автоматически, то есть пенсионерам не нужно дополнительно обращаться в органы Пенсионного фонда.

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По материалам Finance.UA
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