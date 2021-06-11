Какими будут новые правила страхования: законопроект принят за основу

Верховная Рада одобрила в первом чтении новую редакцию закона «О страховании». Речь идет о законопроекте № 5315.

Об этом свидетельствует трансляция заседания ВР.

Документ поддержали 246 нардепов.

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В законе прописаны общие правовые основы деятельности по страхованию и полномочия Национального банка по осуществлению плановых мероприятий государственного надзора (контроля) за деятельностью страховщиков.

Что именно хотят изменить:

обновить подход к лицензированию страховщиков;

усовершенствовать требования к владельцам существенного участия страховщика;

ввести новый подход в регулировании деятельности лиц, имеющих право осуществлять реализацию страховых и перестраховочных продуктов.

Также законопроект устанавливает требования к платежеспособности страховых компаний и эффективные процедуры его выхода с рынка.

Документ позволяет обществам с дополнительной ответственностью остаться среди субъектов, которые могут предоставлять страховые услуги, по требованиям рынка страховщиков.

Справка Finance.ua:

Ранее в комитете по вопросам финансовой политики высказали ряд замечаний к проекту: предоставление дискреционных полномочий регулятору и большое количество отсылок и декларативных норм. Однако финкомитет все равно рекомендовал Раде одобрить документ за основу.