День финансов: как будут работать е-больничные и сколько зарабатывают работники банков

Пятница, 11 июня, дала ответы на некоторые важные вопросы:

Что такое простые и сложные проценты депозита? Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после истечения срока действия договора. Банки предлагают два вида депозитов: с капитализацией процентов – сложные проценты, с выплатой процентов – простые проценты. В чем их отличие, можно почитать здесь.

Кстати, по данным НБУ, с начала года вклады населения в банках выросли на 1,3% с 674,718 млрд гривен.

Какие зарплаты в банковской сфере? По данным портала grc.ua, больше всего открытых вакансий категории «Банки, инвестиции и лизинг» для специалистов по продажам финансовых продуктов и экспертов по кредитованию. Чаще всего ищут работу с заработной платой до 13 тыс. грн. Только 7% кандидатов просят зарплату от 58 тыс. грн.

Как будут работать е-больничные? На этой неделе в Украине запустили электронные больничные. Как объяснил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, чтобы получить такой больничный, пациенту необходимо прийти к врачу на осмотр. Затем врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом. Пациент получает об этом уведомление от E-health. С E-health больничный попадает в Реестр ПФУ, где формируется электронный лист нетрудоспособности. Об этом пациент также получит уведомление на телефон, уже от ПФУ.

Пережил ли бизнес очередной локдаун? По данным Минэкономики, в апреле большинство основных видов экономической деятельности продемонстрировали существенное улучшение ситуации. В январе-апреле 2021 года впервые с декабря 2019 года произошел рост сводного индекса производства товаров и услуг по основным видам экономической деятельности — на 0,7%.

Как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход? Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что работы на мосту продолжаются: полностью натянуты ванты арочной конструкции моста, начинают демонтаж временных опор. Также выполняется строительство перехода в сторону Подола — Верхнего и Нижнего Валов. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов.

Чего МВФ ждет от Украины? Украина и МВФ по-прежнему находятся в тесных дискуссиях по программе Stand-by. В МВФ отмечают, что определенный прогресс достигнут, но для завершения первого пересмотра нужно больше. Там ожидают улучшения управления в Нацбанке и законодательства о банковском надзоре, среднесрочного снижения бюджетного дефицита, усиления антикоррупционной вертикали и судебной системы.

Кто будет утверждать тарифы на тепло? НКРЭКУ разработала проект постановления о передаче полномочий по утверждению тарифов на уровень местных органов власти. Как объяснили в комиссии, это сделали потому, что когда в НКРЭКУ пытались самостоятельно установить тарифы, часто органы местного самоуправления не согласовывали эту процедуру, и есть города, которые в момент принятия тарифов не позволяли это сделать по причине общественного сопротивления на местах.

Как расторгнуть договор аренды земли? В Минюсте говорят, что договор аренды земли может быть расторгнут в трех случаях: по соглашению сторон, по решению суда, и в одностороннем порядке, если это прямо предусмотрено законом или договором. В то же время, переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу не является основанием для изменения условий или расторжения договора.

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