Кличко показал видео, как строят Подольско-Воскресенский мостовой переход (видео)

Работы на Подольско-Воскресенском мосту продолжаются: полностью натянуты ванты арочной конструкции моста, начинают демонтаж временных опор.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после проверки, обнародовав соответствующее видео.

«Хочу подчеркнуть, что речь идет не только о мосте через Днепр, а о комплексе мостов, эстакад и тоннелей, соединяющих Подол и Воскресенский массив. Мы уже на финальной стадии строительства. В частности, соорудили: эстакады на Рыбальском полуострове, съезд с Подольского мостового перехода на Набережно-Рыбальскую, мост через Днепр, эстакады на Трухановом острове, мост через Десенку, эстакаду в урочище Горбачиха, заезд на Подольский мостовой переход с Набережно-Крещатицкой. Также уже полностью натянуты ванты арочной конструкции моста. И начинают процесс демонтажа нижних временных опор», — подчеркнул Виталий Кличко.

Он отметил, что продолжаются также работы в сторону Подола — верхнего и Нижнего Валов. Также продолжается строительство тоннелей метрополитена и насыпи под конструкции метро и дорожного покрытия на территории Русановских садов.

Во время выполнения строительных работ специалисты используют самые современные технологии, материалы, зарекомендовавшие себя на подобных объектах во многих странах мира.

«Мы делаем все, чтобы в конце этого года открыть автосообщение через Подольско-Воскресенский мост. Следующий этап — метро на Троещину. И, как я сказал, работы по его сооружению начали», — подчеркнул Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

Ранее Киевский городской голова Виталий Кличко рассказал, какие перспективы строительства метрополитена на массивы Виноградарь и Троещина.

В Киеве строительство станций метро «Мостицкая» и «Проспект Правды» продолжается.

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