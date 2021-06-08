Как посчитать доходность вклада, и что такое простые и сложные проценты

Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после окончания срока действия договора. Чтобы оформить депозит, вкладчик заключает договор депозитного вклада с банком, банк открывает депозитный счет.

Об этом пишет ФинКульт на странице в Facebook.

Что такое «правило 72»:

чтобы посчитать приблизительную оценку доходности вклада, нужно 72 поделить на процент по вашему депозиту. Например: любая сумма, которую вложили под 8% годовых, удвоится примерно через 9 лет (72/8=9). Результат не на 100% точный, но поможет оценить за несколько секунд доходность вашего вклада.

Для чего необходима эта информация:

когда мы вступаем в какие-либо отношения с финансовыми учреждениями, необходимо понимать их сущность, особенности, собственные права и обязанности. Нужно знать, что такую финансовую услугу, как привлечение вклада (депозита), может предоставить только банк, имеющий действующую банковскую лицензию.

Основные характеристики банковских депозитов – это валюта вклада, процентные ставки, сроки размещения средств, возможность пополнения и снятия средств и способ начисления процентов. Банки предлагают два вида депозитов: с капитализацией процентов – сложные проценты, с выплатой процентов – простые проценты.

В чем заключается их отличие:

сложные проценты – это способ начисления процентов, при котором начисленные проценты периодически добавляются к базовой сумме (капитализируются). Добавление процентов приводит к постепенному “росту” суммы вклада и, соответственно, к увеличению прибыли. Начисление сложных процентов на сумму вклада по депозиту еще называют депозитом с капитализацией вклада;

простые проценты по депозиту не добавляются к сумме вклада, а выплачиваются вкладчику. Депозитный вклад без капитализации процентов (простые проценты) при высокой инфляции будет постепенно обесцениваться, а вклад с капитализацией – сохранять свою стоимость и расти;

простые и сложные проценты по депозиту являются двумя возможностями накопить определенные денежные средства с учетом конкретной ситуации, для удовлетворения потребностей потребителя этой финансовой услуги. Если вы хотите добиться результата быстро, могут быть применены простые проценты. Если вы можете себе позволить подождать, обратитесь к сложным процентам по депозиту.

Главное помните: что бы вы ни выбрали, важно не просто заключить договор банковского вклада, а и учитывать все возможности, вытекающие из него.

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