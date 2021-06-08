Как посчитать доходность вклада, и что такое простые и сложные проценты

Положить деньги на депозит означает, что вкладчик передает свои средства на хранение в банк, а банк обещает вернуть эти средства вместе с процентами после окончания срока действия договора. Чтобы оформить депозит, вкладчик заключает договор депозитного вклада с банком, банк открывает депозитный счет.
Об этом пишет ФинКульт на странице в Facebook.
Что такое «правило 72»:
Для чего необходима эта информация:
Основные характеристики банковских депозитов – это валюта вклада, процентные ставки, сроки размещения средств, возможность пополнения и снятия средств и способ начисления процентов. Банки предлагают два вида депозитов: с капитализацией процентов – сложные проценты, с выплатой процентов – простые проценты.
В чем заключается их отличие:
Главное помните: что бы вы ни выбрали, важно не просто заключить договор банковского вклада, а и учитывать все возможности, вытекающие из него.
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