В Минцифры объяснили, как будут работать е-больничные

На этой неделе в Украине запустили электронные больничные. Это важный шаг для введения режима «без бумаги» в медицинской и социальной сферах.
Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.
«Это — сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства», — сказал он.
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Как это будет работать? Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился:
Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз.
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Кроме того, каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.
С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных — медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября 2021 года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.
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