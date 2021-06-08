В Минцифры объяснили, как будут работать е-больничные

На этой неделе в Украине запустили электронные больничные. Это важный шаг для введения режима «без бумаги» в медицинской и социальной сферах.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает пресс-служба ведомства.

«Это — сервис, который облегчит жизнь пациентов, врачей и работодателей. Благодаря е-больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере и сэкономить средства для государства», — сказал он.

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Как это будет работать? Процесс получения больничного для украинцев значительно упростился:

пациент приходит к врачу на осмотр;

врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭП ом;

пациент получает об этом сообщение от E-health;

с E-health за несколько секунд больничный попадает в Реестр Пенсионного фонда, где формируется электронный лист нетрудоспособности — именно тот документ, по которому начисляют выплаты. Об этом пациент также получит сообщение на телефон, уже от ПФУ .

Важно, что в Пенсионный фонд попадет только та информация, которая необходима для начисления выплат: причина нетрудоспособности, период больничного и врач, который его выписал. Ни ПФУ, ни работодатель не будут знать диагноз.

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Кроме того, каждый документ можно будет проверить по специальному номеру на сайте Пенсионного фонда.

С июня по август в Украине будет действовать переходная модель внедрения е-больничных — медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. А с 1 сентября 2021 года все медучреждения должны формировать их в электронном виде.