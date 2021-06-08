Условия расторжения договора аренды земли

Гражданское законодательство предусматривает, что изменение или расторжение договора происходит в такой же форме, как и его заключение.
Об этом сообщает Министерство юстиции.
Во время рассмотрения заявлений о прекращении права аренды земли следует учитывать, что договор аренды земли может быть расторгнут в трех случаях:
В случае представления для государственной регистрации прекращения права аренды судебного решения его содержание должно быть оценено на предмет установления им именно прекращения такого права.
Как пишет Минюст, нередко встречаются случаи проведения государственной регистрации прекращения права аренды на земельный участок на основании судебного решения, которое не давало возможности государственному регистратору установить прекращение указанного права, а следовательно, в проведении соответствующих действий регистратор должен отказать.
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Когда же речь идет о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка на основании одностороннего заявления его владельца, следует проанализировать условия договора. В частности, установить наличие в нем права на такой односторонний отказ и механизм его осуществления, чтобы выяснить, позволяют ли представленные для государственной регистрации документы установить прекращение вещного права на недвижимое имущество.
Одним из примеров определения законом права на односторонний отказ от договора является, в частности, право управляющего отказаться от сделок должника на основании части 9 статьи 50 Кодекса Украины по процедурам банкротства.
Учтите, что переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юридического лица-арендатора не являются основанием для изменения условий или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли.
Если же в договоре предусмотрено, что указанные обстоятельства являются основанием для его расторжения, то после смены собственника земельного участка необходимо учесть следующие моменты:
«Помните: неправомерно проводить государственную регистрацию прекращения права аренды на основании договора аренды земли, который содержит предписания о том, что „переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юридического лица — арендатора является основанием для изменения или расторжения договора“, без решения суда о прекращении (расторжении) настоящего договора или дополнительного соглашения (договора) сторон о его расторжении», — отмечают в министерстве.
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