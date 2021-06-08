0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 151 0

Условия расторжения договора аренды земли

Условия расторжения договора аренды земли

Гражданское законодательство предусматривает, что изменение или расторжение договора происходит в такой же форме, как и его заключение.

Об этом сообщает Министерство юстиции.

Во время рассмотрения заявлений о прекращении права аренды земли следует учитывать, что договор аренды земли может быть расторгнут в трех случаях:

  • по соглашению сторон;
  • по решению суда (по иску одной из сторон);
  • в одностороннем порядке (путем одностороннего отказа от договора), если это прямо предусмотрено законом или договором.

В случае представления для государственной регистрации прекращения права аренды судебного решения его содержание должно быть оценено на предмет установления им именно прекращения такого права.

Как пишет Минюст, нередко встречаются случаи проведения государственной регистрации прекращения права аренды на земельный участок на основании судебного решения, которое не давало возможности государственному регистратору установить прекращение указанного права, а следовательно, в проведении соответствующих действий регистратор должен отказать.

Читайте также: В Украине будут по-новому контролировать операции с землей

Когда же речь идет о государственной регистрации прекращения права аренды земельного участка на основании одностороннего заявления его владельца, следует проанализировать условия договора. В частности, установить наличие в нем права на такой односторонний отказ и механизм его осуществления, чтобы выяснить, позволяют ли представленные для государственной регистрации документы установить прекращение вещного права на недвижимое имущество.

Одним из примеров определения законом права на односторонний отказ от договора является, в частности, право управляющего отказаться от сделок должника на основании части 9 статьи 50 Кодекса Украины по процедурам банкротства.

Учтите, что переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юридического лица-арендатора не являются основанием для изменения условий или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором аренды земли.

Если же в договоре предусмотрено, что указанные обстоятельства являются основанием для его расторжения, то после смены собственника земельного участка необходимо учесть следующие моменты:

  • договор аренды автоматически не прекращает действие;
  • новый собственник земельного участка в силу требований закона приобретает статус арендодателя с принадлежащими арендодателю по договору правами и обязанностями;
  • сторона договора, которая хочет его расторгнуть, при отсутствии такого желания у другой стороны, вправе обратиться в суд с соответствующим требованием.

«Помните: неправомерно проводить государственную регистрацию прекращения права аренды на основании договора аренды земли, который содержит предписания о том, что „переход права собственности на арендованный земельный участок к другому лицу, а также реорганизация юридического лица — арендатора является основанием для изменения или расторжения договора“, без решения суда о прекращении (расторжении) настоящего договора или дополнительного соглашения (договора) сторон о его расторжении», — отмечают в министерстве.

Напоминаем, что обо всех изменениях относительно рынка земли мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr.

По материалам Finance.UA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.