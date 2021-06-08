Какие зарплаты предлагают соискателям в банковской сфере (инфографика)

Накануне Дня работника фондового рынка аналитики кадрового портала grc.ua сделали обзор рынка труда категории «Банки, инвестиции и лизинг».

В июне вакансии перекрывали потребность в работе на 98%.

Какую работу ищут в отрасли? Треть кандидатов, которые зарегистрировали резюме в категории «Банки, инвестиции, лизинг», ищут работу с заработной платой до 13 тыс. грн. Большинство из них – студенты и специалисты без опыта работы, с низким уровнем владения английским языком, жители не очень крупных городов в возрасте от 18 до 30 лет.

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Вакансии, которые интересуют эту категорию кандидатов – менеджеры низшего звена в банковских отделениях, операционисты и кассиры (среднее вознаграждение составляет около 12 тыс. грн).

Еще треть кандидатов рассматривают вакансии с компенсацией от 13,1 тыс. грн до 24,5 тыс грн. Подавляющее большинство сотрудников в этой категории уже имеют опыт работы от года до трех лет, высшее профильное образование (банковское дело, финансы и пр.).

Прежде всего это банковские сотрудники среднего звена: специалисты по продажам финансовых продуктов (средняя компенсация составляет 17 тыс. грн), эксперты по кредитованию (13-17 тыс. грн) и менеджеры по привлечению новых клиентов (средняя заработная плата работников категории составляет чуть более 21 тыс. грн).

17% рассматривают вакансии от 24,5 тыс. грн – менеджеры среднего звена: аналитики, руководители отделений, маркетологи и другие.

Кого ищут. Больше всего открытых вакансий категории «Банки, инвестиции и лизинг» для специалистов по продажам финансовых продуктов (12%), экспертов по кредитованию (10%), кассиров и инкассаторов (8%). Также работодатели банковского сегмента активно ищут специалистов по привлечению клиентов (8%).