День финансов: правки в закон о валюте, 100 км до Северного потока-2, налог для интернет-гигантов

Четверг, 3 июня. За окном постепенно становится теплее, а вот новости сегодняшнего дня согреют далеко не всех:

Предлагают НДС на продажу новостроек. Кабмин внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагается облагать налогом на добавленную стоимость (НДС) сделки по продаже вновь построенных квартир или домов. Согласно пояснительной записке, проект закона вводит налогообложение НДС первой поставки жилья. То есть сделки по продаже вновь построенных квартир или домов. Но и это еще не все

13 способов перевести деньги из Польши в Украину. Согласно данным польской исследовательской компании Selectivv, в Польше проживает около 1,3 млн украинцев. Кто-то работает в соседней стране наездами и часто возвращается на родину. Они привозят деньги своим семьям сами. Тем же, кто работает там постоянно, приходится думать, как переводить их родным дистанционно. Мы расскажем, как это сделать.

Кого называть олигархом. Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах. В документе объясняется, кто такой бенефициар, средство массовой информации, контролер, связанное лицо.



Оказывается, для того чтобы физлицо признали олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех следующих критериев.

ВАКС заочно арестовал Дубилета. Высший антикоррупционный суд 2 июня заочно избрал экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей. Напомним, Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубилета в завладении или растрате 136 млн грн банка посредством злоупотребления служебным положением.

Правки в закон о валюте. Поддержали без обсуждения. Верховная Рада без обсуждения в целом поддержала законопроект № 5155. Цель законопроекта — нормирование вопросов в сфере валютного регулирования, необходимых для обеспечения проведения в Украине единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.

Евросоюз меняет правила ввоза наличных денег. С 3 июня таможенные органы ЕС будут применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза, которые приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.

Осталось 100 км до «Северного потока-2». Строительство газопровода «Северный поток-2» могут завершить до конца 2021 года. Осталось провести около 100 км. Во всяком случае, об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак. Он добавил, что строительство газопровода не останавливалось и на данный момент продолжается.

Налог для интернет-гигантов. Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4184, который изменит для работающих в Украине интернет-гигантов механизм уплаты налогов в бюджет государства. Предусматривается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, як Instagram Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.

79,6 млрд в кредит за 3 года. За три следующих года Украина планирует привлечь 79,6 млрд грн кредитов международных финансовых организаций и иностранных государств на реализацию проектов экономического и социального развития. Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Если не платят зарплату. У работодателя финансовые трудности, и денег на зарплату сотрудникам нет. Попросили немножко подождать… Такие истории не единичны.



Как быть сотруднику в ситуации, когда работа выполнена, а зарплату не платят? Finance.UA разбирался с тем, где искать правды и как получить заработанные деньги: