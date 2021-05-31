Евросоюз меняет правила ввоза наличных денег

С 3 июня таможенные органы ЕС будут применять новые правила перевозки наличных в сумме более 10 тыс. евро через таможенную границу Евросоюза, которые приняты для усиления борьбы с отмыванием денег и с финансированием террористической деятельности.

Такая информация обнародована на сайте Европейской комиссии.

«В контексте усилий ЕС по борьбе против отмывания денег и финансирования терроризма, все люди, которые въезжают или выезжают с территории Евросоюза, уже обязаны заполнять наличные декларации, если везут наличные в сумме 10 000 евро или больше, также в других валютах, в акциях или чеках», – говорится в сообщении.

Как отмечается, с 3 июня это правило также распространяется на эквивалент суммы в 10 000 евро:

в банкнотах или монетах, включая валюту, которая выведена из оборота, но все еще может обмениваться в финансовых институтах или в Центральном банке;

условные финансовые инструменты, такие как чеки, чеки на путешествие, расписки и денежные заказы;

золотые монеты с содержанием золота минимум 90%;

золотые слитки, самородки с содержанием золота минимум 99,5%.

Все такие перемещения наличности должны декларироваться в таможенных органах также в случае пересылки почтой или курьером. Человек отправляет деньги, получатель таких сумм или их уполномоченное лицо должны подать декларацию о такой операции в течение 30 суток.

По решению таможенных органов, такие требования относительно таможенного декларирования могут распространяться и на суммы менее 10 000 евро, если есть признаки, что эти деньги связаны с незаконной деятельностью.

Если перевозчик денег не подал декларацию, или будет установлено незаконное происхождение этих наличных, деньги будут конфискованы, а лицо, причастное к их перевозке, будет привлечено к ответственности, включая значительные взыскания.

Таможенная декларация на перевозку наличности должна содержать информацию о происхождении денег и об их дальнейшем использовании и может заполняться на всех языках, в том числе тех, которые не являются официальными языками стран Евросоюза.

Обо всех важных экономических событиях в Украине и мире вы можете узнать в телеграм-канале Finance_ukr.