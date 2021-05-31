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Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется

Рада внесла правки в закон о валюте: что изменится и кого это коснется

Верховная Рада без обсуждения в целом поддержала законопроект № 5155, который вносит изменения в Налоговый кодекс по стимулированию детенизации доходов и повышению налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования.

Соответствующее решение поддержали 255 депутатов на заседании 3 июня.

Согласно пояснительной записке к проекту закона, добровольное декларирование вводится для физических лиц. Они должны будут по желанию документировать принадлежащие им активы и платить единовременные сборы в бюджет.

Цель законопроекта — нормирование вопросов в сфере валютного регулирования, необходимых для обеспечения проведения в Украине единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами своих активов.

«Предлагается провести кампанию по добровольному единовременному специальному декларированию активов физических лиц с предоставлением государственных гарантий в части освобождения декларантов от административной и уголовной ответственности за неуплату налогов и сборов с доходов», — говорится в документе.

*Законопроектом предполагается не распространять на физических лиц, которые подали единовременную (специальную) добровольную декларацию норму закона «О валюте и валютных операциях», по которой лицо может быть привлечено к ответственности.

Основной проект из пакета о налоговой амнистии № 5153 предусматривает проведение с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года добровольного декларирования активов физических лиц, которые были приобретены до 1 января 2021, но с которых не были уплачены налоги. В бюджет нужно уплатить 5% из легализованных активов в Украине, 7−9% с зарубежных активов и 2,5% с ОВГЗ. При рассрочке на 3 года будут применяться ставки соответственно 6%, 11,5% и 3%.

В частности, не будет облагаться налогом: квартира — до 120 кв. м; дом — до 240 кв. м; технические сооружения до 60 кв. м; земельные участки — в пределах норм бесплатной приватизации. Этот законопроект во втором чтении Рада также должна рассмотреть на заседании 3 июня.

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По материалам suspilne.media
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