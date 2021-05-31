В России заявили, что осталось достроить 100 км «Северного потока-2»

Строительство газопровода «Северный поток-2» могут завершить до конца 2021 года. Осталось провести около 100 км.

Об этом заявил вице- премьер Р Ф Александр Новак.

Он добавил, что строительство газопровода не останавливалось и на данный момент продолжается.

«Оператор с компаниями, которые участвуют в проекте, продолжают его реализацию. Мы надеемся, что эта работа будет завершена к концу, может быть, этого года», — сказал он.