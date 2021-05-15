0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 111 0

Украина из-за «Северного потока-2» будет терять 5-6 млрд долларов в год, — Макогон

Украина из-за «Северного потока-2» будет терять 5-6 млрд долларов в год, — Макогон

Запуск российского газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5−6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится.

Об этом в интервью ExPro заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.

Читайте также: Регулятор разрешил продолжить укладку «Северного потока-2» в водах Германии

По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство «Северного потока-2», так как пока нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.

«1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через „Северный поток-2“, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2−3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска „Северного потока-2“ в 5−6 млрд долларов в год», — заявил Макогон.

Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по территории Украины газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на Finance_ukr и первыми узнавайте о новостях в мире финансов 🤫

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Энергетика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.