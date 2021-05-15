Украина из-за «Северного потока-2» будет терять 5-6 млрд долларов в год, — Макогон

Запуск российского газопровода «Северный поток-2» приведет к тому, что Украина ежегодно будет терять 5−6 млрд долларов. Это будут прямые и косвенные потери, если транзит по территории Украины прекратится.
Об этом в интервью ExPro заявил глава Оператора ГТС Сергей Макогон.
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По его словам, остается только надежда на то, что санкции смогут остановить строительство «Северного потока-2», так как пока нет компромиссного варианта, который был бы выгоден Украине.
«1,5 млрд долларов мы зарабатываем на транзите. Если газ пойдет через „Северный поток-2“, у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже. Это еще около 2−3 млрд долларов потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска „Северного потока-2“ в 5−6 млрд долларов в год», — заявил Макогон.
Он также отметил, что в случае запуска газопровода и остановки транзита по территории Украины газ подорожает примерно на 50 долларов за тысячу кубометров, поскольку стоимость транспортировки в Украину возрастет. А если подорожает газ, то вырастут цены и на весь украинский промышленный экспорт.
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