Украина может получить компенсации после достройки Северного потока-2, их обсуждает Белый дом — Коболев

В случае завершения строительства Северного потока-2 Украина может получить компенсаторные механизмы, которые застрахуют от потери платы за транзит российского газа в Европу.
Об этом в
«Завершение строительства Северного потока-2 является не худшим развитием сценария. Будет хуже, если Северный поток-2 построят, а ни одного компенсаторного механизма для Украины не будет создано», — заявил он.
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По словам Коболева, Украина может избежать худшего варианта развития ситуации, при которой Северный поток-2 будет достроен «без встречного соглашения по Украине».
Экс-глава Нафтогаза подчеркнул, что «сейчас в Белом доме обсуждается, какое может быть соглашение».
Коболев не стал раскрывать все возможные подробности такого соглашения, подчеркнув, что это закрытая информация. «Но украинские чиновники, которые занимаются этим вопросом, об этом в курсе», — подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, идет ли речь о компенсаторных мерах в энергетике или, например, о создании американской военной базы на территории Украины, Коболев сказал: «Я мало верю в какие-то там конструкции военного характера. Это очень сложно».
«Есть механизмы, когда, например, россияне сейчас гарантируют дополнительные объемы и дополнительные контракты не на оставшийся срок до завершения контракта, а добавят еще пять лет. И эти гарантии будут чем-то обеспечены. Поэтому в случае их нарушения Украина не будет ходить по судам четыре-пять лет, а получит деньги сразу. Это конкретная прагматичная реальная цель. Ее нужно обсуждать, ею нужно заниматься, на нее имеет смысл тратить время, деньги, усилия лоббистов и политиков. Потому что потерять $ 3 млрд в год сейчас выглядит, к сожалению, реалистично. И это будет больно», — добавил экс-глава Нафтогаза Украины.
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