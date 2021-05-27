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В США подготовили законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

В США подготовили законопроект о санкциях против «Северного потока-2»

Член палаты представителей американского Конгресса республиканец Фред Келлер подготовил законопроект о расширении санкций против газопровода «Северный поток-2».

«Президент Байден на каждом шагу пытался подорвать энергетическую независимость Америки, что привело к резкому росту цен на электроэнергию, устранение рабочих мест в энергетической сфере и ослаблению позиций на мировой арене. После атаки на Colonial Pipeline администрация Байдена столкнулась с важным решением: или инвестировать в американскую энергетику и сделать ее более безопасной, или продолжить радикальный путь, который заставит нашу страну полагаться на энергию тех стран, которые не заботятся о наших интересах. К сожалению, решение президента отменить санкции в отношении российского газопровода “Северный поток-2», одновременно препятствуя внутреннему производству энергии, проясняет позицию этой администрации”, – говорится в пресс-релизе офиса законодателя.

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Законопроект был передан в Комитет по иностранным делам, члены которого направили его госсекретарю США Энтони Блинкену.

Напомним, на прошлой неделе американский лидер отказался от дальнейших санкций в отношении газопровода, заявив, что он почти завершен, и этот шаг нанесет ущерб отношениям с Европой.

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По материалам Mind
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