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Украина за три года планирует привлечь почти 80 миллиардов гривен международных кредитов

Украина за три года планирует привлечь почти 80 миллиардов гривен международных кредитов

За три следующих года Украина планирует привлечь 79,6 млрд грн кредитов международных финансовых организаций (МФО) и иностранных государств на реализацию проектов экономического и социального развития.

Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, обнародованном на сайте Министерства финансов.

«В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, иностранными государствами и иностранными финансовыми учреждениями в 2022-2024 годах планируется привлечение кредитов (займов) на реализацию проектов экономического и социального развития Украины в объемах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн; 27,53 млрд грн соответственно», — говорится в обосновании.

Эти кредитные средства планируется направить, в частности, на модернизацию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей (2022 год — 3,83 млрд грн, 2023 год — 2,38 млрд грн, 2024 год — 1,02 млрд грн) и улучшение состояния автомобильных дорог государственного значения, пограничной инфраструктуры (соответственно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн и 7,38 млрд грн).

Также за счет займов от МФО будут профинансированы: реабилитация инфраструктуры и замена и модернизация оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода (2022 год — 3,46 млрд грн, 2023 год — 6,55 млрд грн, 2024 год — 6,89 млрд грн), улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения, а также преодоление последствий пандемии COVID-19 (соответственно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн и 0,74 млрд грн), восстановление объектов инфраструктуры в восточных регионах Украины (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн и 0,57 млрд грн).

По материалам УКРИНФОРМ
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