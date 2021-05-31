Украина за три года планирует привлечь почти 80 миллиардов гривен международных кредитов

За три следующих года Украина планирует привлечь 79,6 млрд грн кредитов международных финансовых организаций (МФО) и иностранных государств на реализацию проектов экономического и социального развития.
Об этом говорится в финансово-экономическом обосновании Бюджетной декларации на 2022-2024 годы, обнародованном на сайте Министерства финансов.
«В рамках сотрудничества с международными финансовыми организациями, иностранными государствами и иностранными финансовыми учреждениями в 2022-2024 годах планируется привлечение кредитов (займов) на реализацию проектов экономического и социального развития Украины в объемах: 25,53 млрд грн; 26,53 млрд грн; 27,53 млрд грн соответственно», — говорится в обосновании.
Эти кредитные средства планируется направить, в частности, на модернизацию инфраструктуры топливно-энергетического комплекса, электрогенерирующих мощностей и электросетей (2022 год — 3,83 млрд грн, 2023 год — 2,38 млрд грн, 2024 год — 1,02 млрд грн) и улучшение состояния автомобильных дорог государственного значения, пограничной инфраструктуры (соответственно, 5,59 млрд грн, 5,86 млрд грн и 7,38 млрд грн).
Также за счет займов от МФО будут профинансированы: реабилитация инфраструктуры и замена и модернизация оборудования на предприятиях теплоснабжения, водоснабжения и водоотвода (2022 год — 3,46 млрд грн, 2023 год — 6,55 млрд грн, 2024 год — 6,89 млрд грн), улучшение качества медицинской помощи и социальной защиты населения, а также преодоление последствий пандемии COVID-19 (соответственно, 2,01 млрд грн, 1,52 млрд грн и 0,74 млрд грн), восстановление объектов инфраструктуры в восточных регионах Украины (1,62 млрд грн, 0,55 млрд грн и 0,57 млрд грн).
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