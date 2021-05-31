Законопроект об олигархах: основные положения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.

В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, средство массовой информации, контролер, связанное лицо.

Для того, чтобы физлицо признали олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех следующих критериев:

участвовать в политической жизни;

иметь значительное влияние на СМИ (в том числе интернет- СМИ );

(в том числе интернет- ); быть бенефициаром или контролировать естественную монополию или бизнес, занимающий монопольное положение на одном из рынков в течение минимум года;

общая стоимость активов превышает 2,19 млрд грн или около 80 млн долларов.

Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.

Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и обязательно к исполнению.

Кроме того, предусматривается создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:

делать взносы (прямо или опосредованно через других лиц) в поддержку политических партий;

быть покупателем (бенефициаром покупателя) в процессе приватизации объектов большой приватизации.

Обязанность: подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты ВР, председатели местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории «А», руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета и т. п. вступят в контакт с олигархом (или его представителем), они будут обязаны не позднее следующего дня подать “декларацию о контакте".

Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте нужно будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание.

Декларации будут публичными. Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами, то декларацию можно будет не подавать.

Как будут исключать из реестра олигархов:

физлицо могут исключить из списка олигархов, если оно будет подпадать менее чем под три критерия, определенные этим законопроектом;

При этом, если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как лицо, влияющее на это СМИ.

«Небезупречной репутацией» будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженность по уплате налогов, покупка СМИ (или намерение купить) по цене гораздо ниже рыночной или за средства непонятного происхождение и т. д. , систематическое нарушение законодательства.

Законопроект об олигархах вводится в действие через полгода после его принятия сроком на 10 лет.

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