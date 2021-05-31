Законопроект об олигархах: основные положения

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект об олигархах.
В законопроекте объясняется, кто такой бенефециар, средство массовой информации, контролер, связанное лицо.
Для того, чтобы физлицо признали олигархом, оно должно соответствовать хотя бы трем из четырех следующих критериев:
Решение о признании лица олигархом принимается Советом национальной безопасности и обороны Украины на основании представления Кабинета министров Украины, члена СНБО, Национального банка Украины, Службы безопасности Украины или Антимонопольного комитета Украины.
Решение вступает в силу со дня официального опубликования указа президента Украины о введении его в действие и обязательно к исполнению.
Кроме того, предусматривается создание реестра олигархов, который будет доступен на сайте СНБО. Лицам, которые включены в реестр, запрещается:
Обязанность: подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления.
В случае, если президент, члены Кабмина, депутаты ВР, председатели местных госадминистраций, начальники правоохранительных органов, чиновники категории «А», руководство Нацбанка, Антимонопольного комитета
Контактом будет считаться любая встреча или разговор, в том числе в режиме онлайн. В декларации о контакте нужно будет сообщить дату и место встречи или разговора, их краткое содержание.
Декларации будут публичными. Если контакт состоится на судебных заседаниях или официальных мероприятиях, которые транслируются в прямом эфире или инициированы государственными органами, то декларацию можно будет не подавать.
Как будут исключать из реестра олигархов:
При этом, если после принятия законопроекта, но до его вступления в силу, олигарх продаст принадлежащее ему СМИ лицу с «небезупречной репутацией», то его все равно будут расценивать как лицо, влияющее на это СМИ.
«Небезупречной репутацией» будет считаться наличие судимости, попадание в украинские или международные санкционные списки, задолженность по уплате налогов, покупка СМИ (или намерение купить) по цене гораздо ниже рыночной или за средства непонятного происхождение
Законопроект об олигархах вводится в действие через полгода после его принятия сроком на 10 лет.
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