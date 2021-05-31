0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 479 0

Рада ввела налог для интернет-гигантов

Рада ввела налог для интернет-гигантов

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4184, который изменит для работающих в Украине интернет-гигантов механизм уплаты налогов в бюджет государства.

Решение поддержали 283 народных депутата.

Так, целью законопроекта является увеличение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создания благоприятных условий эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами:

  • об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы;
  • об усовершенствовании порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Предусматривается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, як Instagram Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.

В то же время, как утверждают “слуги народа”, для украинцев — пользователей этих услуг никаких налогов не будет. Поиск в Google или пользование соцсетями по-прежнему остается бесплатным.

Кстати, обо всех главных изменениях в законодательстве, которые могут касаться ваших личных средств, мы информируем в телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе всех финансовых событий.

По материалам УНН
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.