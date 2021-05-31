Рада ввела налог для интернет-гигантов

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4184, который изменит для работающих в Украине интернет-гигантов механизм уплаты налогов в бюджет государства.
Решение поддержали 283 народных депутата.
Так, целью законопроекта является увеличение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создания благоприятных условий эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.
Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами:
Предусматривается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, як Instagram Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.
В то же время, как утверждают “слуги народа”, для украинцев — пользователей этих услуг никаких налогов не будет. Поиск в Google или пользование соцсетями по-прежнему остается бесплатным.
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