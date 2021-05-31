Рада ввела налог для интернет-гигантов

Верховная Рада приняла в целом законопроект № 4184, который изменит для работающих в Украине интернет-гигантов механизм уплаты налогов в бюджет государства.

Решение поддержали 283 народных депутата.

Так, целью законопроекта является увеличение доходов Государственного бюджета от налога на добавленную стоимость за счет привлечения к налогообложению налогом на добавленную стоимость нерезидентов, предоставляющих физическим лицам электронные услуги, место поставки которых находится на таможенной территории Украины, и создания благоприятных условий эффективного и необременительного администрирования для бизнеса и государства процедур, связанных с уплатой налога.

Законопроектом предлагается дополнить Налоговый кодекс нормами:

об отмене налогообложения доходов, полученных нерезидентами в виде выплаты за производство и/или распространение рекламы;

об усовершенствовании порядка обложения налогом на добавленную стоимость операций по поставке нерезидентами электронных услуг физическим лицам.

Предусматривается, что налоги в Украине будут платить такие интернет-гиганты, як Instagram Facebook, Netflix, TikTok, Instagram, YouTube и Viber.

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В то же время, как утверждают “слуги народа”, для украинцев — пользователей этих услуг никаких налогов не будет. Поиск в Google или пользование соцсетями по-прежнему остается бесплатным.

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