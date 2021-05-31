ВАКС заочно арестовал Дубилета по делу ПриватБанка

Высший антикоррупционный суд 2 июня заочно избрал экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету меру пресечения в виде содержания под стражей.

Решение огласил судья Сергей Мойсак, заседание транслировалось на Youtube-канале суда.

В этом деле Национальное антикоррупционное бюро подозревает Дубилета в завладении или растрате 136 млн грн банка посредством злоупотребления служебным положением.

Александр Дубилет обращался в суд с просьбой обеспечить ему участие в заседании дистанционно с помощью видеоконференции, поскольку он находится в Израиле. Он заявил, что не скрывается от следствия.

«Этим ходатайством наш клиент в очередной раз проявляет свою заинтересованность в личном участии, в том числе дистанционно. Просит дать ему возможность предоставлять свои объяснения, доказательства дистанционно и непосредственно. Считаю, что такую возможность следует предоставить. Во-вторых, ключевое, на мой взгляд, указанным очередным ходатайством и поведением и доказательствами, которые предоставляет наш клиент, он демонстрирует то, что он не скрывается от следствия. Местопребывание его известно и суду, и следствию. Соответственно нет оснований для розыска”, – заявил адвокат Дубилета Олег Пушкарь.

При этом прокурор Борис Василенков в ходе заседания выступил против дистанционного участия Дубилета, поскольку, по его мнению, подозреваемый может приехать на заседание, если захочет.

«Нами были исследованы материалы, которые по мнению стороны обвинения подтверждают факт того, что человек скрывается от органов досудебного расследования как на время принятия решения об объявлении международного розыска, так и фактически продолжается указанное поведение стороны обвинения и в настоящее время», – отметил прокурор.

Напомним, что Дубилет проиграл иск по национализации ПриватБанка.

Правоохранительные органы расследуют несколько эпизодов относительно возможного присвоения и растраты имущества финучреждения бывшими должностными лицами.

В частности, экс-главу правления Александра Дубилета подозревают по ч. 5 ст. 191 (присвоение или растрата чужого имущества в особо крупных размерах, караются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет), ч. 1 и ч. 2 ст. 366 УК (служебный подлог, повлекший тяжкие последствия, карается лишением свободы на срок от двух до пяти лет).

В присвоении и растрате подозреваются также первый заместитель председателя правления ПриватБанка Владимир Яценко и бывшая руководительница одного из подразделений финучреждения, которая занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании Елена Бычихина.

Следствие установило, что подозреваемые в декабре 2016 года, за день до признания ПриватБанка неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили за счет средств банка более 136,89 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами учреждения.

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