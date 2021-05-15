День финансов: «пенсия онлайн», субсидии наличными, госкредит на обучение

В среду, 19 мая, в центре внимания банки: выплата субсидий через Ощадбанк, льготный кредит на образование и церемония награждения финансовых компаний – FinAwards 2021.

Субсидии наличными. С мая все субсидии будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме. Это даст возможность украинцам оперативно управлять этими средствами и после оплаты ЖКУ свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий. Для получения субсидии наличными необходимо будет открыть счет в «Ощадбанке».

Добавим, что каждый потребитель — в том числе получатель субсидии — может сменить поставщика газа или перейти на месячный, квартальный, полугодовой контракт. Но для субсидиантов есть два нюанса. Во-первых, нужно не иметь долгов по оплате газа. Во-вторых, о замене оператора в орган Минсоцполитики сообщать не нужно, поставщик обязан это сделать самостоятельно.

«Пенсия онлайн». В приложении «Дія» скоро станет доступна услуга «пенсия онлайн». Пенсию можно будет получать онлайн, без привязки к месту регистрации.

Министр цифровой трансформации Михаил Федоров также рассказал, что теперь через Дію можно уплатить налоги, подать декларацию, посмотреть доходы. Кроме того, будут пуш-уведомления, чтобы вы не пропустили дедлайн, не платили штрафные санкции и всё подавали вовремя.

Работа «инвестнянь» в Украине. Кабмин принял решение, которое даст возможность заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, в результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний Президента Зеленского, уже наблюдается активизация и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину.

Государственный кредит на обучение. В Украине действует государственная программа, в соответствии с которой можно получить льготный кредит на образование сроком на 15 лет под 3% годовых. Льготное кредитование удобно тем, что решение о выдаче денег банки принимают быстро. Можно сразу же получить кредит после решения приемной комиссии о зачислении вас в заведение. Кто и как может воспользоваться льготным кредитованием от государства – в нашем новом материале:

Напомним, что в нашем телеграм-канале Finance_ukr вы найдете больше инструкций и советов, как экономить, накапливать и приумножать свои сбережения.

Новый механизм вывода банков-банкротов с рынка. Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков. Документ определяет правовые основания для возмещения убытков лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, которое в результате таких действий получило имущественную выгоду.

Плюсы и минусы введения цифровой валюты. Экс-совладелец Fintech Band (monobank) Дмитрий Дубилет считает, что цифровые деньги — это далеко не только про скорость и удобство раздачи. «В ближайшие годы мы увидим и е-евро (план на 2025 год), и е-доллар, и даже е-гривну. И центробанки по всему миру прямо сейчас ломают голову, как внедрить этот инструмент, не разрушив при этом банковскую систему», — говорит Дубилет.

🏆🏆🏆 А мы хотим вам напомнить, что уже 21 мая 2021 года состоится церемония награждения финансовых компаний – FinAwards 2021. Это ежегодной конкурс-премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов. Приобщиться к празднику может каждый желающий, купив билет на сайте события по ссылке.