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«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров

«Пенсия онлайн»: нововведение для пенсионеров

В приложении «Дія» разработчики уделяют все больше внимания пользователям старшего поколения, в частности, для них скоро станет доступна услуга «пенсия онлайн».

Об этом рассказал на телеканале Украина 24 министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Мы хотим, чтобы максимальное количество украинцев использовали преимущества цифрового государства, цифровые сервисы, и поэтому уделяем внимание старшему поколению. Например, у нас есть проект „Дія. Цифрова освіта“, где мы обучаем базовой цифровой грамотности. Уже сняли 57 образовательных сериалов, привлекаем разных звезд, чтобы людям старшего возраста было интересно смотреть. Также проводим интернет в села, улучшаем мобильный интернет. Мы хотим, чтобы можно было получать и пенсию онлайн, без привязки к месту регистрации, будем запускать в ближайшее время», — рассказал Федоров.

Про внедрение электронного паспорта: «Со вчерашнего дня для тех, кто пользуется „Дія. Паспорт“ обновили „Дію“, там есть актуальная прописка, и мы этот вопрос решаем, чтобы не нужно было носить справку с места регистрации. Также мы зарегистрировали законопроект, который вообще убивает этот советский штамп в паспорт и справку к ID-паспорту. Уже с 24 августа, как анонсировал президент, мы входим в режим paperless, ни один госорган не будет иметь права требовать любую справку, если эта информация есть в реестре. Еще немного нужно подождать тем, у кого старый паспорт».

Ранее министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», похитители ничего не смогут с ним сделать.

Справка Finance.ua:

  • 17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг: оплата налогов и подача деклараций, NFC-авторизация, статический QR-код, е-петиции, другие новшества.

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По материалам Finance.UA
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