Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»

17 мая команда Минцифры в ходе Diia Summit 2.0 представила масштабное обновление Дії – более 10 новых электронных услуг.

Об этом говорится в сообщении Минцифры.

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«Мы — первая страна в мире, где цифровые паспорта имеют такую ​​же юридическую силу, как и бумажные. Ряд документов — в смартфоне, возможность зарегистрировать новорожденного ребенка — в смартфоне, возможность сменить место регистрации — в смартфоне. Всё в смартфоне. В общем, запущены десятки онлайн-услуг. Портал и приложение Дія, которыми пользуются сегодня более 10 миллионов граждан Украины», — заявил Президент Украины в ходе Diia Summit 2.0.

Какие новые услуги доступны в Дії:

Оплата налогов и подача деклараций. Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды — все это теперь можно сделать в Дії. Процесс подачи деклараций упростили: вместо двух страниц и более 30 полей (из которых нужно знать, где правильно заполнять) теперь достаточно ответить всего на 4 вопроса и внести сумму дохода для расчета единого налога. Система уведомлений будет напоминать о предельных датах подачи деклараций и уплаты налогов.

NFC-авторизация. Авторизуйтесь в Дії, приложив ID-карту к смартфону. 30 секунд, и в приложение подтянутся все документы и сгенерируется электронная подпись.

Статический QR-код. Теперь не обязательно ксерить копии документов или заполнять бланки. Например, заселяясь в отель или оформляя кредит в банке. С помощью статического QR можно делиться необходимыми документами онлайн. Бизнесу не нужно делать техническую интеграцию и покупать оборудование — нужно в кабинете на портале Дія сгенерировать QR-код и распечатать его. Человек сканирует QR-код и дает согласие на шеринг документов. Важно, что компания не сможет требовать от клиента дополнительные копии документов и излишние копии данных. Также в Дії можно увидеть историю шерингов: когда, сколько раз и с кем делились цифровыми копиями документов.

Новые строительные услуги: для класса последствий СС2/СС3 — электронное разрешение на выполнение строительных работ и электронный сертификат о принятии в эксплуатацию; автоматическая регистрация декларации о начале выполнения строительных работ для объектов класса последствий СС1;

онлайн-выдача строительного паспорта застройки земельного участка.

E-петиции. Украинцы смогут создавать, просматривать и поддерживать электронные петиции на портале ВзаємоДія или в приложении Дія. Это первый этап введения электронной демократии в Украине.

Замена водительского удостоверения и обновленный раздел «Штрафы». Подать заявку на новое удостоверение в Дії можно за 5 минут. Также для тех, у кого есть водительское удостоверение, каждый час Дія будет обновлять раздел «Штрафы». Также будут доступны штрафы, выписанные патрульными. Если будут новые, то они сразу там появятся, а приложение отправит уведомление. За 5 дней до окончания срока оплаты Дія напомнит о неуплаченном штрафе, выписанном патрульным.

Подача заявления на намерение получить льготную ипотеку для ВПЛ. Доступный кредит на жилье переселенцам, пострадавшим из-за российской агрессии в Крыму и на востоке Украины. Кредит — на 20 лет под 3% годовых. Заявление можно подать на портале Дія за 10 минут.

Оплата админсбора онлайн. Нужно будет навести камеру в Дії на QR-код у регистратора. Квитанция будет сформирована автоматически. 2 клика вместо 2 визитов! Доступна в Одессе, Хмельницком и Ровно, постепенно масштабируем на всю Украину.

Регистрация операторов мощностей рынка. Автоматизировали весь процесс — регистрация через портал Дія займет 1 минуту. Мощности рынка — это любое оборудование для производства, хранения или транспортировки пищевых продуктов. От пчеловодства, кафе или МАФа с мороженым до грузовиков-холодильников и торговых сетей супермаркетов. С сегодняшнего дня больше не нужно ездить по учреждениям, ходить в ЦПАУ, носиться с пакетом документов или отправлять их заказными письмами.

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