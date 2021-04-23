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Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»

Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», похитители ничего не смогут с ним сделать.

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Однако чтобы лучше защититься от такой ситуации, нужно поставить надежный пароль на разблокировку смартфона или отпечаток пальца, или идентификацию лицом, рассказал Федоров в интервью Радио Свобода.

Если злоумышленники смогли разблокировать телефон, им нужно угадать пароль от «Дії», поэтому его следует держать в телефоне. Даже если злоумышленники получили доступ к «Дії», они не смогут что-то сделать с вашим паспортом, например оформить кредит в банке. Ведь работники банковских учреждений смогут легко проверить соответствие фотографии на портале внешности человека, а также подлинность паспорт.

Федоров отметил, что электронный паспорт на портале «Дія» намного надежнее, чем бумажный. При заключении сделок каждый человек может легко проверить подлинность цифрового паспорта.

«Электронный паспорт – это точно надежнее, чем бумажный паспорт. Потому что мы сделали такую ​​технологию People to people – каждый человек может проверить подлинность документа у другого человека. Например я могу взять телефон, навести на QR-код в вашем смартфоне – на ваш паспорт и мне на дисплее отображается, действителен ли ваш документ. В режиме реального времени есть запрос в реестр и отображение, что документ действителен. Когда мы работаем с бумажными документами, это невозможно проверить», – подчеркнул он.

Министр отметил, что портал государственных электронных услуг «Дія» вполне безопасен и взломать его невозможно. «Дія» лишь отражает информацию из других государственных реестров, поэтому лучше защищать нужно именно их.

Справка Finance.ua:

  • 16 декабря 2019 года приложение “государства в смартфоне” запустилось в тестовом режиме. Первые услуги, доступные в приложении – электронные водительские права и технический паспорт.
  • 8 декабря 2020 Министерство цифровой трансформации начало испытания на прочность защиты приложения «Дія». Его за вознаграждение пытались взломать 50 «белых хакеров» со всего мира. По итогам проверки сервиса «Дія» Минцифры заявило, что «белые хакеры» не обнаружили критических уязвимостей в приложении. В то же время киберспециалисты нашли ряд недоработок, которые не влияют на безопасность.
  • Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в закон «О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус». Таким образом Украина стала первой в мире страной, которая приравняла электронные паспорта к бумажным.

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По материалам Радио Свобода
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