Как защититься от незаконного доступа к цифровому паспорту в «Дії»

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что если у вас украли телефон с цифровым паспортом на портале «Дія», похитители ничего не смогут с ним сделать.
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Однако чтобы лучше защититься от такой ситуации, нужно поставить надежный пароль на разблокировку смартфона или отпечаток пальца, или идентификацию лицом, рассказал Федоров в интервью Радио Свобода.
Если злоумышленники смогли разблокировать телефон, им нужно угадать пароль от «Дії», поэтому его следует держать в телефоне. Даже если злоумышленники получили доступ к «Дії», они не смогут что-то сделать с вашим паспортом, например оформить кредит в банке. Ведь работники банковских учреждений смогут легко проверить соответствие фотографии на портале внешности человека, а также подлинность паспорт.
Федоров отметил, что электронный паспорт на портале «Дія» намного надежнее, чем бумажный. При заключении сделок каждый человек может легко проверить подлинность цифрового паспорта.
«Электронный паспорт – это точно надежнее, чем бумажный паспорт. Потому что мы сделали такую технологию People to people – каждый человек может проверить подлинность документа у другого человека. Например я могу взять телефон, навести на QR-код в вашем смартфоне – на ваш паспорт и мне на дисплее отображается, действителен ли ваш документ. В режиме реального времени есть запрос в реестр и отображение, что документ действителен. Когда мы работаем с бумажными документами, это невозможно проверить», – подчеркнул он.
Министр отметил, что портал государственных электронных услуг «Дія» вполне безопасен и взломать его невозможно. «Дія» лишь отражает информацию из других государственных реестров, поэтому лучше защищать нужно именно их.
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