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Принято постановление, которое позволит работать «инвестняням»

Принято постановление, которое позволит работать «инвестняням»

Правительство приняло с доработкой решение, которое даст возможность заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сегодняшнем заседании мы утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:

  • результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта;
  • финансовый анализ проекта;
  • общий объем государственной поддержки;
  • срок и этапы реализации проекта и другое.

«В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний Президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину. Только за три месяца работы в правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов», — написал он.

Справка Finance.ua:

  • Ранее Президент Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что украинская власть подготовила программу «Investment nanny», чтобы стимулировать иностранные компании вкладывать средства в Украину. Согласно проекту, инвестор получит личного менеджера, если принесет в Украину от $ 100 миллионов.
По материалам Finance.UA
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