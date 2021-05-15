Принято постановление, которое позволит работать «инвестняням»

Правительство приняло с доработкой решение, которое даст возможность заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.
Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.
На сегодняшнем заседании мы утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.
В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:
«В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний Президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину. Только за три месяца работы в правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов», — написал он.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5806 31
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными6 ч. назад - 605 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2807 7
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономику3 ч. назад - 349 6
Курс Bitcoin упал ниже 40 тысяч долларов6 ч. назад - 611 4
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5806 31
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2807 7
Межбанк: гривна пробила психологический порог, но позитивный ли это фактор для экономикиВчера, 18:10 - 2024 1
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 1868 1
Межбанк: излишняя «жадность» покупателей может сыграть плохую шутку с гривной5 ч. назад - 1138
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения5 ч. назад - 70
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 409
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 547
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 432
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3550