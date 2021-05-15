Принято постановление, которое позволит работать «инвестняням»

Правительство приняло с доработкой решение, которое даст возможность заработать закону о сопровождении инвесторов со значительными инвестициями.

Об этом сообщил в своем телеграм-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

На сегодняшнем заседании мы утвердили требования к технико-экономическому обоснованию инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

В этом документе инвестор должен указать такую информацию, как:

результаты анализа социально-экономических показателей проекта и оценку его социального эффекта;

финансовый анализ проекта;

общий объем государственной поддержки;

срок и этапы реализации проекта и другое.

«В результате принятия закона, который был одним из предвыборных обещаний Президента Владимира Зеленского, мы уже наблюдаем активизацию и увеличение заинтересованности крупных инвесторов вкладывать средства в Украину. Только за три месяца работы в правительственный офис по привлечению и поддержке инвестиций UkraineInvest поступило уже 15 заявок на общую сумму более 1 миллиарда долларов», — написал он.

Справка Finance.ua: