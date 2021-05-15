Как сменить поставщика газа и не потерять субсидию

Все бытовые потребители газа с 1 мая автоматически переведены на годовые договоры с фиксированной ценой на газ. Платить «за куб» они будут в среднем 10 грн (с учетом стоимости доставки). При этом каждый потребитель — в том числе получатель субсидии — может сменить поставщика газа или перейти на месячный, квартальный, полугодовой контракт.
Об этом пишет сайт Сегодня.
Для субсидиантов есть два нюанса:
1). Механизм смены поставщика газа одинаковый для всех, но к получателям помощи есть отдельное требование — нужно не иметь долгов по оплате газа.
2). О замене оператора в орган Минсоцполитики сообщать не нужно, поставщик обязан это сделать самостоятельно. Но опрошенные нами эксперты советуют подстраховаться и сообщить сотрудникам соцзащиты, чтобы вдруг не отобрали субсидию.
Какие нужны документы:
Документы можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде, заполнив заявку на сайте компании-поставщика, к которому вы хотите перейти. Тем, кому самостоятельно сложно подать заявку на смену поставщика в электронном виде, могут воспользоваться услугой некоторых банков.
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