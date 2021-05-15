Как сменить поставщика газа и не потерять субсидию

Все бытовые потребители газа с 1 мая автоматически переведены на годовые договоры с фиксированной ценой на газ. Платить «за куб» они будут в среднем 10 грн (с учетом стоимости доставки). При этом каждый потребитель — в том числе получатель субсидии — может сменить поставщика газа или перейти на месячный, квартальный, полугодовой контракт.

Об этом пишет сайт Сегодня.

Для субсидиантов есть два нюанса:

1). Механизм смены поставщика газа одинаковый для всех, но к получателям помощи есть отдельное требование — нужно не иметь долгов по оплате газа.

2). О замене оператора в орган Минсоцполитики сообщать не нужно, поставщик обязан это сделать самостоятельно. Но опрошенные нами эксперты советуют подстраховаться и сообщить сотрудникам соцзащиты, чтобы вдруг не отобрали субсидию.

Какие нужны документы:

Заявление на присоединение;

документ, определяющий право собственности на объект;

паспорт гражданина Украины или документ, его заменяющий (1-я и 2-я страницы, страница с пропиской), копия id-карты (две страницы);

справка о присвоении ИНН (если ИНН отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой);

(если отсутствует, копия страницы паспорта с соответствующей отметкой); копия последнего счета за поставки газа (как раз для того, чтобы подтвердить отсутствие долгов).

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Документы можно подавать как в бумажном, так и в электронном виде, заполнив заявку на сайте компании-поставщика, к которому вы хотите перейти. Тем, кому самостоятельно сложно подать заявку на смену поставщика в электронном виде, могут воспользоваться услугой некоторых банков.

Справка Finance.ua:

Министерство социальной политики планирует открыть обновленный веб-портал для оформления жилищных субсидий, в то время как Кабинет Министров ужесточил требования при предоставлении жилищных субсидий.

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.

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