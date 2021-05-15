В Минсоцполитики назвали расходы на сумму более 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге.
«В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии», — сказал он.
Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.
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