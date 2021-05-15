0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 234 0

В Минсоцполитики назвали расходы на сумму более 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

В Минсоцполитики назвали расходы на сумму более 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге.

«В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии», — сказал он.

Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

  • С мая 2021 года произошли изменения в программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида пособия на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.
  • Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.
  • Министерство развития общин и территорий инициирует установление механизма перерасчета за некачественные коммунальные услуги.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.

Хочу получить деньги онлайн 💸

По материалам РБК-Украина
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:Минсоцполитики
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.