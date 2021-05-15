В Минсоцполитики назвали расходы на сумму более 50 тысяч гривен, которые не повлияют на субсидию

С 1 мая в Украине уточнили перечень единовременных расходов на сумму более 50 тысяч гривен, за которые будут лишать права на субсидию. Однако некоторые расходы не повлияют на субсидию.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Виталий Музыченко на брифинге.

«В частности, пересмотрен порядок учета отдельных расходов граждан, которые единовременно достигают 50 тысяч гривен и более. В частности, это покупка работ, товаров, услуг любых, кроме оплаты коммунальных услуг, оплаты медицинских услуг, оплаты обучения и подобных вещей. Эти расходы не учитываются при назначении жилищной субсидии», — сказал он.

Реклама

Музыченко напомнил, что с 1 мая при назначении субсидий учитывается информация об осуществлении взносов в уставные капиталы организаций, покупке корпоративных прав, покупке дорогостоящих вещей, движимого и недвижимого имущества на сумму более 50 тысяч гривен.

Справка Finance.ua:

С мая 2021 года произошли изменения в программе жилищных субсидий. Для оформления этого вида пособия на следующий период граждане должны подать обновленное заявление и декларацию.

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

Министерство развития общин и территорий инициирует установление механизма перерасчета за некачественные коммунальные услуги.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.