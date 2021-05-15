Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными

Принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.
Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, пишет Минсоцполитики.
С 2019 года был начат соответствующий процесс и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя различными механизмами:
С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и, соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме.
Это даст возможность гражданам оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий.
Все граждане, которые пользовались безналичной субсидией в прошлом отопительном периоде до декабря текущего года (до конца 2021 г.), смогут получить соответствующие средства.
Гражданам, имеющим открытые счета в «Ощадбанке», уже в июне будут перечислены эти средства. Те, у кого нет открытых счетов в «Ощадбанке», должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды».
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 3961 10
Абоненты 5G-операторов начали отказываться от Wi-FiПозавчера, 01:41 - 2575 7
Украина вводит европейские нормы маркировки некоторых продуктовВчера, 07:12 - 992 7
Рада уволила министра инфраструктуры КриклияВчера, 17:00 - 402 3
В Минсоцполитики рассказали, кому из пенсионеров скоро повысят выплатыВчера, 08:00 - 1420 2
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 3961 10
Продолжит ли гривна расти: прогноз экспертовВчера, 14:00 - 2438 1
Межбанк: на валютном рынке наступает момент истиныВчера, 10:51 - 1807
Межбанк: гривна пробила психологический порог, но позитивный ли это фактор для экономикиВчера, 18:10 - 1723 1
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 1566
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 388
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 511
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 422
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3460
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2871 2