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Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными

Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными

Принципиальным положением новых правил назначения жилищной субсидии является завершение процесса ее монетизации.

Об этом заявил заместитель министра социальной политики Виталий Музыченко, пишет Минсоцполитики.

С 2019 года был начат соответствующий процесс и в прошлом отопительном периоде жилищная субсидия предоставлялась в денежной форме, но двумя различными механизмами:

  • наличные выплаты, которые получали почти 95% субсидиантов,
  • денежная безналичная форма, путем зачисления на счет в «Ощадбанке» (около 5% – 160 тыс. домохозяйств). И «Ощадбанк» уже производил расчеты с предприятиями.

С 1 мая 2021 года этот переходный процесс завершается и, соответственно, все субсидии с мая будут рассчитываться и выплачиваться гражданам исключительно в наличной форме.

Это даст возможность гражданам оперативно управлять этими средствами, и после оплаты жилищно-коммунальных услуг они смогут свободно распоряжаться сэкономленными суммами субсидий.

Все граждане, которые пользовались безналичной субсидией в прошлом отопительном периоде до декабря текущего года (до конца 2021 г.), смогут получить соответствующие средства.

Гражданам, имеющим открытые счета в «Ощадбанке», уже в июне будут перечислены эти средства. Те, у кого нет открытых счетов в «Ощадбанке», должны открыть счет, после чего они смогут получить сэкономленные размеры субсидий в течение прошлого отопительного периода для их использования на собственные нужды».

Справка Finance.ua:

  • Лазебная назвала сумму депозита, которую Кабмин планирует не учитывать при назначении субсидии. Кабинет министров в ближайшее время поднимет до 100 тыс. грн сумму депозитов, которые не будут учитываться при назначении жилищной субсидии.

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По материалам Finance.UA
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