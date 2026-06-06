Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ о работе или увольнении: почему это важно Сегодня 18:22 — Личные финансы

Как правильно сообщить ПФУ об изменениях в статусе, Фото: magnific

Пенсионеры, которые трудоустраиваются или увольняются с работы, должны уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это поможет избежать потерь в размере выплат.

Об этом сообщили в ПФУ.

Почему важно информировать ПФУ

Специалисты объясняют, что статус пенсионера — «работающий» или «неработающий» — оказывает непосредственное влияние на размер его пенсионных выплат. Своевременное уведомление об изменении статуса гарантирует получение всех предусмотренных законом выплат в полном объеме.

После официального прекращения работы пенсионеры могут получить надбавки и повышения, предусмотренные только неработающим лицам.

Что важно знать для ФЛП

В Пенсионном фонде объясняют, и работа по найму, и регистрация ФЛП одинаково влияют на ваш статус.

Если пенсионер зарегистрировался как предприниматель, он считается «работающим лицом».

Чтобы считаться «неработающим», нужно официально закрыть ФЛП в государственном реестре. Пока соответствующая запись отсутствует, лицо юридически считается «работающим», даже если фактически не имеет дохода.

Как известить ПФУ

Для обновления информации необходимо подать заявление и соответствующие подтверждающие документы (в зависимости от ситуации):

приказ о принятии или увольнении с работы;

трудовую книжку (с соответствующими записями);

гражданско-правовой договор;

выписка из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.

Сообщить об изменениях можно дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ (используя КЭП), либо лично обратившись в любой ближайший сервисный центр ПФУ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.