Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ о работе или увольнении: почему это важно

Специалисты объясняют, что статус пенсионера — «работающий» или «неработающий» — оказывает непосредственное влияние на размер его пенсионных выплат. Своевременное уведомление об изменении статуса гарантирует получение всех предусмотренных законом выплат в полном объеме.
После официального прекращения работы пенсионеры могут получить надбавки и повышения, предусмотренные только неработающим лицам.
Что важно знать для ФЛП
В Пенсионном фонде объясняют, и работа по найму, и регистрация ФЛП одинаково влияют на ваш статус.
Если пенсионер зарегистрировался как предприниматель, он считается «работающим лицом».
Чтобы считаться «неработающим», нужно официально закрыть ФЛП в государственном реестре. Пока соответствующая запись отсутствует, лицо юридически считается «работающим», даже если фактически не имеет дохода.
Как известить ПФУ
Для обновления информации необходимо подать заявление и соответствующие подтверждающие документы (в зависимости от ситуации):
приказ о принятии или увольнении с работы;
трудовую книжку (с соответствующими записями);
гражданско-правовой договор;
выписка из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.