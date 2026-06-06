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Пенсионеры обязаны уведомлять ПФУ о работе или увольнении: почему это важно

Личные финансы
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Как правильно сообщить ПФУ об изменениях в статусе
Как правильно сообщить ПФУ об изменениях в статусе, Фото: magnific
Пенсионеры, которые трудоустраиваются или увольняются с работы, должны уведомить об этом Пенсионный фонд в течение 10 дней. Это поможет избежать потерь в размере выплат.
Об этом сообщили в ПФУ.

Почему важно информировать ПФУ

Специалисты объясняют, что статус пенсионера — «работающий» или «неработающий» — оказывает непосредственное влияние на размер его пенсионных выплат. Своевременное уведомление об изменении статуса гарантирует получение всех предусмотренных законом выплат в полном объеме.
После официального прекращения работы пенсионеры могут получить надбавки и повышения, предусмотренные только неработающим лицам.

Что важно знать для ФЛП

В Пенсионном фонде объясняют, и работа по найму, и регистрация ФЛП одинаково влияют на ваш статус.
Если пенсионер зарегистрировался как предприниматель, он считается «работающим лицом».
Чтобы считаться «неработающим», нужно официально закрыть ФЛП в государственном реестре. Пока соответствующая запись отсутствует, лицо юридически считается «работающим», даже если фактически не имеет дохода.

Как известить ПФУ

Для обновления информации необходимо подать заявление и соответствующие подтверждающие документы (в зависимости от ситуации):
  • приказ о принятии или увольнении с работы;
  • трудовую книжку (с соответствующими записями);
  • гражданско-правовой договор;
  • выписка из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности.
Сообщить об изменениях можно дистанционно через веб-портал электронных услуг ПФУ (используя КЭП), либо лично обратившись в любой ближайший сервисный центр ПФУ.
По материалам:
Finance.ua
ПенсияПенсионерПенсионный фондПенсионный возрастВыплата пенсий
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