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Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка

Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков.

«Этот законопроект — в интересах вкладчиков и в интересах банков. Вкладчиков, обманутых мошенниками, выводившими чужие деньги из банков, доводя эти банки до банкротства.

ФГФВО в ходе ликвидации банков обнаружил выведенных из банков денег на 120 млрд грн, и установил 700 человек, которые были связаны с владельцами банков или самих владельцев банков", — рассказал автор законопроекту Даниил Гетманцев.

Что предусматривает закон. Совершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определение перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидение возможности заключения «мировых» соглашений.

Цель законопроекта. Эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка.

Документ, в частности, определяет правовые основания для возмещения ущерба лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, получившим в результате таких действий имущественную выгоду.

Предусматривается урегулировать следующие вопросы:

  • совершенствование процедур и перечень оснований для выявления ничтожных сделок;
  • уточнение некоторых вопросов нормативно-правового регулирования порядка проведения ликвидационной процедуры;
  • совершенствование механизма правовой защиты работников Фонда и членов его административного совета;
  • урегулирование вопроса работы Фонда с обеспеченными кредиторами, банков, которые выводятся с рынка;
  • уточнение вопросов по уплате судебного сбора и платы за проведение государственной регистрации.

Документ предлагает ввести положение, которе позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.

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По материалам Finance.UA
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