Рада приняла за основу законопроект о выводе банков с рынка

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 4546 о совершенствовании механизмов вывода банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков.
«Этот законопроект — в интересах вкладчиков и в интересах банков. Вкладчиков, обманутых мошенниками, выводившими чужие деньги из банков, доводя эти банки до банкротства.
ФГФВО в ходе ликвидации банков обнаружил выведенных из банков денег на 120 млрд грн, и установил 700 человек, которые были связаны с владельцами банков или самих владельцев банков", — рассказал автор законопроекту Даниил Гетманцев.
Что предусматривает закон. Совершенствование процедур, направленных на сохранение активов банков, находящихся в процедуре ликвидации, на совершенствование порядка проведения ликвидационной процедуры, определение перечня оснований и выявления ничтожных сделок, а также предвидение возможности заключения «мировых» соглашений.
Цель законопроекта. Эффективное проведение мероприятий по выводу банка с рынка, путем усовершенствования механизмов сохранения активов банка, предотвращения потери имущества банка, удовлетворение как можно большего количества кредиторов банков, которые выводятся с рынка.
Документ, в частности, определяет правовые основания для возмещения ущерба лицом, причинившим ущерб банку и кредиторам банка, а также лицом, получившим в результате таких действий имущественную выгоду.
Предусматривается урегулировать следующие вопросы:
Документ предлагает ввести положение, которе позволит ФГВФЛ инициировать гражданские, административные, уголовные или арбитражные производства о взыскании ущерба (убытков), причиненного банку в результате национализации, экспроприации имущества, реквизиции, разрушения, вреда или обесценения имущества банка в результате военных действий, вооруженных конфликтов, общественных беспорядков.
Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропускайте важное.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5468 29
Все субсидии с мая будут выплачиваться исключительно наличными4 ч. назад - 487 8
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2565 5
Рада уволила министра инфраструктуры КриклияВчера, 17:00 - 613 4
«Большая стройка»: каждая гривна, вложенная в дороги, приносит 5-8 грн в экономикуОколо часа назад - 177 3
monobank пересмотрит кешбэки из-за снижения ставок интерчейнджаВчера, 16:30 - 5468 29
Продолжит ли гривна расти: прогноз экспертовВчера, 14:00 - 2586 1
За неделю произошел рекордный отток инвестиций из BitcoinВчера, 22:40 - 2565 5
Межбанк: гривна пробила психологический порог, но позитивный ли это фактор для экономикиВчера, 18:10 - 1970 1
Цены на газ в Европе взлетели: эксперты рассказали, что будет с тарифами в УкраинеВчера, 21:00 - 1725 1
В Канаде прошла первую фазу испытаний COVID-вакцина растительного происхождения3 ч. назад - 60
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейк15.05.2021, 01:40 - 406
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 536
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 431
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3533