Дубилет назвал плюсы и минусы введения цифровой валюты

Цифровые валюты, которые начинают выпускать центробанки по всему миру, и над чем также задумываются в Нацбанке, позволят снизить затраты на выпуск наличных денег, а также дадут возможность при необходимости быстрее и напрямую, без посредничества банков, распределять соцпомощь для населения.

Об этом рассказал экс-совладелец Fintech Band (monobank) Дмитрий Дубилет в своем телеграм-канале.

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«Банкиры всегда найдут повод для беспокойства. Помню, как 15 лет назад мы переживали, что в наш бизнес вторгнутся мобильные операторы. Лет пять назад мы начали переживать из-за Apple, Google и прочих техногигантов. Несколько лет назад появился блокчейн… Сегодня новой угрозой для банков является цифровая валюта, которую начинают выпускать центральные банки по всему миру. Вы, возможно, слышали о большом эксперименте, который недавно запустили китайские власти. Они создали электронный юань и раздали деньги 100.000 китайцам через специальное мобильное приложение. Казалось бы, что здесь такого? Ведь деньги в телефоне существуют давно. Но революция заключается в том, что граждане получили деньги от правительства напрямую, без банков!» — пишет он.

Традиционно банки являются посредниками между центробанками, «печатающими» деньги, и гражданами. Но что произойдет, если власти откроют цифровой счет каждому гражданину и будут раздавать деньги напрямую? Как, скажем, коммунальные службы раздают воду.

Плюсы. Самый очевидный — снижение издержек. Нет затрат на производство и дистрибьюцию налички. Нет банковских комиссий. Власти смогут, если нужно, быстро распределять социальную помощь.

По его словам, цифровые деньги — это далеко не только про скорость и удобство раздачи. Это один из главных инструментов, которым центробанки регулируют экономику.

«Представьте, например, что украинское правительство выдает бизнесу кредиты в е-гривне, которую нельзя обменять на иностранную валюту или, скажем, потратить на товары иностранного производства. Или, например, даже со сроком действия! (я не говорю, что это хорошо, а лишь указываю на новые возможности)», — размышляет он.

Обратная сторона. Именно благодаря банковским кредитам во многом происходит рост экономики (например, с 2015 года экономика Украины плохо растет не столько из-за войны и кризиса, а из-за того, что в стране стало в два раза меньше банков и стало сложней кредитовать бизнес). Но если граждане будут держать свои остатки не в банках, а в специальных счетах напрямую, банки не смогут кредитовать.

«Конечно, теоретически банки могут получать деньги не от вкладчиков, а от тех же центробанков. Можно даже пойти дальше и сказать, что центробанк сам может кредитовать… Но история нас учит, что там, где решения принимают госорганы, начинается коррупция и неэффективность. Как бы там ни было, ближайшие годы мы увидим и е-евро (план на 2025 год), и е-доллар, и даже е-гривну. И центробанки по всему миру прямо сейчас ломают голову, как внедрить этот инструмент, не разрушив при этом банковскую систему», — подытожил Дубилет.

Справка Finance.ua:

НБУ изучает варианты использования е-гривны. По словам главы НБУ Шевченка, запуск цифровой гривны требует конкретных вариантов ее использования, и Национальный банк Украины ( НБУ ) изучает такие кейсы.

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