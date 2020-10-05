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В Нацбанке не решили, зачем украинцам электронная гривна

В Нацбанке не решили, зачем украинцам электронная гривна

Национальный банк Украины размышляют над тем, зачем украинцам пользоваться электронной гривной, а не привычной картой или наличными.

Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.

«Мы пока ищем необходимую идею для этого проекта. В проведенном пилоте е-гривна стала альтернативой для розничных расчетов физлиц. Первые вопросы, которые возникают: «Как она будет конкурировать с картой? Почему рядовой украинец начнет пользоваться е-гривной, а не привычной картой или наличными?». Мы пока ищем ответы на них», – пояснил Алексей Шабан.

Чиновник отметил, что аналогичные дискуссии идут и в других странах.

«Наибольшую активность в этом плане, как обычно, проявляет Китай. Кто-то смотрит на электронную валюту как на инструмент для крупных корпоративных платежей, другие – как на средство для трансграничных платежей, другие – как на «вертолетные» деньги. Швеция и Уругвай пытаются работать с ними в рознице», – рассказал о международном опыте Алексей Шабан.

В Нацбанке сейчас пытаются определить, какие проблемы может решить е-гривна.

«Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти «боли», которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче именно е-гривной, то она «взлетит», – пояснил Алексей Шабан.

Напомним, Национальный банк не хочет отставать от ведущих центробанков, поэтому провел собственное исследование возможности выпуска цифровой национальной валюты. Массовый переход украинцев на использование электронной гривны вместо платежных карт может лишить банки части гривневой ликвидности и комиссионного дохода, а Нацбанку – усложнит монетарную политику, поэтому регулятор не хочет торопиться с введением цифрового наличности.

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По материалам Финансовый клуб
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