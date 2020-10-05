В Нацбанке не решили, зачем украинцам электронная гривна

Национальный банк Украины размышляют над тем, зачем украинцам пользоваться электронной гривной, а не привычной картой или наличными.
Об этом рассказал заместитель председателя НБУ Алексей Шабан в интервью FinClub.
«Мы пока ищем необходимую идею для этого проекта. В проведенном пилоте е-гривна стала альтернативой для розничных расчетов физлиц. Первые вопросы, которые возникают: «Как она будет конкурировать с картой? Почему рядовой украинец начнет пользоваться е-гривной, а не привычной картой или наличными?». Мы пока ищем ответы на них», – пояснил Алексей Шабан.
Чиновник отметил, что аналогичные дискуссии идут и в других странах.
«Наибольшую активность в этом плане, как обычно, проявляет Китай. Кто-то смотрит на электронную валюту как на инструмент для крупных корпоративных платежей, другие – как на средство для трансграничных платежей, другие – как на «вертолетные» деньги. Швеция и Уругвай пытаются работать с ними в рознице», – рассказал о международном опыте Алексей Шабан.
В Нацбанке сейчас пытаются определить, какие проблемы может решить е-гривна.
«Ведь любой продукт должен идти от потребности клиента. Мы смотрим, где этот инструмент можно применить. Я переориентировал нашу команду на то, чтобы найти «боли», которые будут решаться этим инструментом. Если они решаются круче именно е-гривной, то она «взлетит», – пояснил Алексей Шабан.
Напомним, Национальный банк не хочет отставать от ведущих центробанков, поэтому провел собственное исследование возможности выпуска цифровой национальной валюты. Массовый переход украинцев на использование электронной гривны вместо платежных карт может лишить банки части гривневой ликвидности и комиссионного дохода, а Нацбанку – усложнит монетарную политику, поэтому регулятор не хочет торопиться с введением цифрового наличности.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
За 10 лет покупательная способность пенсионеров сократится почти на 20% - экспертВчера, 16:00 - 931 8
Как получать пенсию 17 тыс. гривен - мнение экспертаВчера, 10:30 - 49452 8
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 688 3
Gucci начал продавать платье для мужчинВчера, 03:46 - 1269 3
Как изменить количество зарегистрированных лиц для корректных начислений коммуналки3 ч. назад - 690 2
Цены на частные дома в пригороде Киева (июль – сентябрь 2020)Вчера, 14:00 - 3787
По всему миру умирают биржи криптовалют - аналитикиВчера, 17:26 - 3430
Как правильно оформить субсидию (инфографика)Вчера, 20:17 - 3216
В Минюсте рассказали, как получить пособие по уходу за одинокими лицами старше 80 летВчера, 12:09 - 1596
Kia обновила популярный кроссовер (фото)10 ч. назад - 1181
Маск отправил на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink06.10.2020, 17:10 - 689 3
Mercedes-Benz начал выпускать детские коляски (фото)05.10.2020, 10:31 - 1263
Ученые изобрели коктейль ферментов, уничтожающий пластиковые отходы03.10.2020, 10:11 - 1120
Apple представит iPhone с "залечиванием ран"02.10.2020, 10:44 - 1380
Британцы испытали реактивный спасательный костюм (видео)30.09.2020, 12:24 - 1432