Как будет работать сервис для отчетности ФЛП в «Дії»

Задекларировать доходы, уплатить налоги и сборы ФЛП, посмотреть декларации и расчеты за прошлые периоды — все это теперь можно сделать на портале и в приложении «Дія».

Об этом сообщил вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров во время прямого эфира на Радио Н В .

«Чтобы подать декларацию или уплатить налоги, людям приходилось долго разбираться с данными или же подключать платный сервис или нанимать бухгалтера. Мы это меняем. Теперь через Дію можно уплатить налоги, подать декларацию, посмотреть доходы. Это сэкономит время, средства и силы предпринимателям. Кроме того, будут пуш-уведомления, чтобы вы не пропустили дедлайн, не платили штрафные санкции и всё подавали вовремя», — рассказал Федоров.

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Процессы максимально автоматизированы. Через приложение Дія декларацию можно будет подать с помощью Дія.Підпис. Это квалифицированная электронная подпись в смартфоне, которую Минцифры также ппрезентовало на Diia Summit 2.0.

С 1 апреля ФЛП должны подавать декларацию по новой форме, где объединены декларация плательщика единого налога и отчет по единому социальному взносу.

«Мы упростили этот процесс — оставили 4 вопроса. В новой объединенной форме появились два новых обязательных поля для заполнения — email и мобильный номер телефона. Мы не будем сохранять эти данные в приложении, а только заполним их в декларации», — объяснил Федоров.

Также Дія автоматически подтянет информацию из реестров — регистрационные данные налогоплательщика и предельные даты подачи и оплаты.

Важно, что при заполнении декларации украинцы смогут выбирать: подключить интеграцию с банком — сумма доходов для расчета ЕН будет подтягиваться автоматически — или же указать вручную.

Кроме того, в приложении будут отображаться регистрационные данные ФЛП, суммы начисленных и уплаченных налогов и сборов, наличие задолженности или же переплаты. А также украинцы будут получать уведомления, когда Налоговая примет декларацию или если она ее отклонит и в нее нужно внести исправления.

На портале Дія будут доступны те же услуги, что и в приложении, а впоследствии также декларирование доходов и уплата налогов физических лиц. В частности, можно будет подать декларацию об имущественном состоянии и доходах. Кроме того, позже на портале можно будет уплатить НДФЛ, военный сбор, налоги на имущество физических лиц — земельный, транспортный и налог на недвижимость.

Также на портале теперь можно будет получить справку о доходах. Нужно только выбрать нужный вам период — и в среднем за 10−15 минут вы получите документ.

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Одна из проблем в заполнении деклараций и уплате налогов — отсутствие уведомлений о дедлайнах. С Дією таких проблем не возникает. Для того, чтобы вы не забывали о предельных датах, мы будем присылать вам уведомления в приложении и email-нотификации с портала. Таким образом вы сможете всё оплатить вовремя и избежать штрафных санкций за задолженность.

Напоминаем, обо всех изменениях, которые могут касаться ваших кошельков, мы оперативно информируем в нашем телеграм-канале Finance_ukr. Подписывайтесь и не пропустите важное.