FinAwards 2021. 21 мая 2021 года состоится церемония награждения финансовых компаний

21 мая 2021 года состоится церемония награждения финансовых компаний – FinAwards 2021. Это ежегодной конкурс – премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов. В этом году беспрецедентное количество участников конкурса: 29 банков, 31 микрофинансовая и 15 страховых компаний.
Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели сайтов о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, путем голосования на сайте премии.
На церемонии награждения будут названы победители в 21й конкурсной номинации, включая лучшего СЕО финансового сектора и Банкира года. А также вручены специальные награды сайтов основателей премии Minfin.com.ua и Finance.ua в категориях «Стойкий банк», «Народный банк», «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» и «Лучший СРА оффер».
Более 250 гостей (участников и призеров конкурса) соберутся в гостеприимном, роскошном зале Regent Hill, чтобы первыми услышать имена победителей и отпраздновать это знаковое для финансового сектора событие.
В программе вечера:
На протяжении всей церемонии специальный партнер премии компания Jack Daniels будет угощать гостей вкуснейшими коктейлями авторского тематического бара.
Также участников мероприятия ждут конкурсы, много призов и подарков от партнеров и спонсоров.
А ценители премиальных авто и острых впечатлений смогут записаться на бесплатный тест-драйв мощного Seat Ateca у автомобильного партнера премии салона Авто-Киев (Seat).
Приобщиться к празднику может каждый желающий, купив билет на сайте события.
FinAwards это самое защищенное от COVID-19 мероприятие. Все гости и участники, абсолютно бесплатно❗️ будут протестированы на наличие вируса тестом антиген в медицинских лабораториях ДИЛА – главного медицинского партнера по безопасности мероприятия.
Дата и место проведения: 21 май 2021г. в Regent Hill по адресу г. Киев, ул. Мичурина, 54.
Организатор: компания BankOnline
Генеральный партнер: компания CCLoan
IT партнер: EasyPay
Медиа-партнеры: PaySpaceMagazine, фуэте, Ukrainian Fintech Hub, 33й канал
Детальнее о конкурсе, условиях приобретения билетов на церемонию можно посмотреть на официальной странице FinAwards.
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