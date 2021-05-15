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FinAwards 2021. 21 мая 2021 года состоится церемония награждения финансовых компаний

21 мая 2021 года состоится церемония награждения финансовых компаний – FinAwards 2021. Это ежегодной конкурс – премия, которая отмечает топ-менеджеров банков, микрофинансовых и страховых компаний за внедрение лучших продуктов, технологий и сервисов. В этом году беспрецедентное количество участников конкурса: 29 банков, 31 микрофинансовая и 15 страховых компаний.

Победителей выбирали независимое экспертное жюри и читатели сайтов о финансах и инвестициях Minfin.com.ua и Finance.ua, путем голосования на сайте премии.

На церемонии награждения будут названы победители в 21й конкурсной номинации, включая лучшего СЕО финансового сектора и Банкира года. А также вручены специальные награды сайтов основателей премии Minfin.com.ua и Finance.ua в категориях «Стойкий банк», «Народный банк», «Лучшая МФО по качеству обслуживания клиентов» и «Лучший СРА оффер».

Более 250 гостей (участников и призеров конкурса) соберутся в гостеприимном, роскошном зале Regent Hill, чтобы первыми услышать имена победителей и отпраздновать это знаковое для финансового сектора событие.

В программе вечера:

  • 17.00 – 18.00 Welcome drink, встреча гостей.
  • 18.00 – 18.10 Открытие Церемонии награждения.
  • 18.10 – 18.20 Вступительное слово организаторов и партнеров конкурса.
  • 18.20 – 19.30 Награждение победителей часть первая.
  • 19.30 – 20.00 Перерыв. Фуршет, коктейли, развлекательная программа.
  • 20.00 – 21.00 Награждение победителей часть вторая.
  • 21.00 – 22.00 Закрытие Церемонии награждения. Торжественная фотосессия. Живые выступления первой музыкальной рок-группы, коллектив которой полностью состоит из сотрудников банков – FINdorphine. Изысканный фуршет.

На протяжении всей церемонии специальный партнер премии компания Jack Daniels будет угощать гостей вкуснейшими коктейлями авторского тематического бара.

Также участников мероприятия ждут конкурсы, много призов и подарков от партнеров и спонсоров.

А ценители премиальных авто и острых впечатлений смогут записаться на бесплатный тест-драйв мощного Seat Ateca у автомобильного партнера премии салона Авто-Киев (Seat).

Приобщиться к празднику может каждый желающий, купив билет на сайте события.

FinAwards это самое защищенное от COVID-19 мероприятие. Все гости и участники, абсолютно бесплатно❗️ будут протестированы на наличие вируса тестом антиген в медицинских лабораториях ДИЛА – главного медицинского партнера по безопасности мероприятия.

Дата и место проведения: 21 май 2021г. в Regent Hill по адресу г. Киев, ул. Мичурина, 54.
Организатор: компания BankOnline
Генеральный партнер: компания CCLoan
IT партнер: EasyPay
Медиа-партнеры: PaySpaceMagazine, фуэте, Ukrainian Fintech Hub, 33й канал
Детальнее о конкурсе, условиях приобретения билетов на церемонию можно посмотреть на официальной странице FinAwards.

По материалам BankOnline
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