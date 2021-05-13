День финансов: обновление в «Дії», режим paperless с 24 августа, продолжение валютной либерализации

Понедельник, 17 мая, прошел под эгидой ее величества цифровизации.

Новые услуги в «Дії». Сегодня команда Минцифры представила масштабное обновление «Дії» – более 10 новых электронных услуг. К примеру, на портале и в приложении украинцы смогут оплатить налоги и подать декларацию, за 5 минут подать заявку на замену водительского удостоверения. Кроме того, появилась возможность подписывать любые документы с телефона, изменить место регистрации и автоматически зарегистрировать бизнес.

Вдобавок к этому в приложении «Дія. Документ» с 1 июля планируют запустить «паспорт вакцинации». По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, сертификат будет как бумажным, так и электронным.

Но и на этом Минцифры не останавливается. В этом году министерство хочет покрыть все стратегические трассы интернетом, и для этого уже строятся необходимые башни связи. «Если в Киеве все в порядке с интернетом, в Харькове все нормально, но когда ты в пути, то бизнес-активность или любая другая активность пропадает», — говорит Федоров.

Режим paperless в Украине. Президент Владимир Зеленский заявил, что с 24 августа Украина войдет в так называемый режим paperless. Никаких бумаг для государственных органов. «Никто не сможет требовать от гражданина Украины бумажки или любые справки для предоставления государственных услуг», — сказал Зеленский.

💡 Отметим, что цифровизация отношений между банком и клиентом также была трендом последних лет. В рамках открытой онлайн дискуссии 18 мая в 11:00 эксперты расскажут о трансформации классических банковских отделений и попробуют заглянуть в будущее. Все от дизайна, технологической оснастки к экономике вопроса.

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Верификация субсидий. Кабмин в ближайшее время поднимет с 56 тыс. грн до 100 тыс. грн сумму депозитов, которую не будут учитывать при назначении жилищной субсидии. Как сообщили в Минсоцполитики, депозит 56 тыс. грн может быть даже у пенсионерки, которая откладывала средства. В ближайшее время правительство внесет изменения, чтобы успокоить людей.

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Продолжение валютной либерализации. Вскоре Нацбанк отменит требования по приобретению бизнесом валюты под обязательства. В данный период предприятия могут покупать валюту, если у них есть на это основания. Регулятор планирует это ограничение отменить. При этом НБУ не спешит снимать это ограничение, поскольку ожидает существенное влияние на межбанк.

Средняя пенсия мужчин и женщин. По данным Opendatabot, в 2021 году средняя пенсия у женщин в Украине составляет 3031,32 грн. Это на 30% меньше, чем средняя пенсия у мужчин, которая составляет 4242,53 грн. В то же время, как отмечают аналитики, «средний» показатель не означает «основной». На самом деле пенсию в размере 3001-4000 грн получают всего около 19,2% людей. У большинства же украинских пенсионеров ситуация хуже: 38,8% от их общего количества получают 2001-3000 грн.

Золотая «1 Гривна». Нацбанк вводит в обращение золотую памятную монету «1 Гривна». Она воспроизводит дизайн оборотной монеты «Владимир Великий» номиналом 1 гривна образца 2004 года, посвященной выдающемуся государственному и политическому деятелю, создателю средневекового европейского государства Руси-Украины — князю Киевскому Владимиру Великому.



Фото: НБУ