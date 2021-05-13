«Паспорт вакцинации» в Украине: Федоров рассказал о его введении

В Украине с 1 июля планируют запустить «паспорт вакцинации».
Об в эфире «Завтрака с 1+1» сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
По его словам, сейчас работают над его наполнением и дизайном. Сертификат будет как бумажным, так и электронным в приложении «Дія. Документ». В частности, он будет содержать данные о том, когда и каким препаратом был вакцинирован человек, болел ли он COVID-19.
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«Мы одна из первых стран, которая начала активно работать с ВОЗ, Евросоюзом и всеми европейскими стандартами. Мы в первую очередь ориентируемся на международные процессы, чтобы украинцы имели возможность путешествовать с паспортом. Как его можно будет использовать в Украине, зависит от Минздрава. От того, какую они выберут политику. Наша часть техническая: сделать так, чтобы вакцинированные украинцы имели сертификат», — отметил Федоров.
Как сообщалось, от 17 мая «паспорт вакцинации» запускает Великобритания. Документ позволяет вакцинированным от коронавируса свободно путешествовать за границу.
Для удобства вся информация содержится в бесплатном приложении, в котором надо регистрироваться за две недели до поездки. Можно также получить бумажный сертификат, он будет действителен через пять дней после введения второй дозы вакцины.
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