Открытая онлайн дискуссия 18 мая. Трансформация банковских отделений

Цифровизация отношений между банком и клиентом была трендом последних лет. И вот бурные 2020 — 2021 года, карантин и периодические затяжные локдауны придали консервативной банковский системе небывалого ускорения. Похоже, что время «черных лебедей» пришло. Что изменилось и какие последствия ожидают в ближайшем будущем розничные банки?

В рамках открытой онлайн дискуссии поговорим о трансформации классических банковских отделений и попробуем заглянуть в будущее. Все от дизайна, технологической оснастки к экономике вопроса.

Среди экспертов представители украинских банков первопроходцев, которые уже открыли и тестируют современные инновационные цифровые форматы отделений:

Член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банк — Олег Клименко;

Банк — Олег Клименко; Руководитель Дирекции по управлению региональной сетью ПриватБанк — Андрей Козловский;

Руководитель первого уникального отделения ПриватБанк — Руслана Крышталь,

А также:

Директор по развитию бизнеса компании, которая разрабатывает и поставляет современные решения для автоматизации самообслуживания и замены кассовых отделений 24/7 — RENOME SMART , Валерий Сероштан. Кстати, компания совместно с ПроКредит Банк в марте текущего года запустила первые в Украине отделение без касс в торговых центрах «Аладдин», «Блок», «SkyMall», «Retroville».

Основатель и стратегический директор компании IDNT , которая уже более 15 лет специализируется на разработке и внедрении форматов точек продаж для розничных сетей, сервисных компаний и банков, Николай Чумак. Николай изучал дизайн банков в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Токио, работал с более чем 200 сетями розничной торговли, магазинами, банками, такими как Rozetka, Киевстар, Samsung, Comfy, Новая Почта, Toyota, Metro Cash & Carry, Антошка, Credit Agricole Bank, Raiffeisen Bank Aval, Amway.

Ключевые вопросы для обсуждения:

Классический банкинг — это рудимент?

Обзор мировых трендов. Чем удивляют зарубежные банки?

А что пионеры отделений будущего в Украине: первые успехи, подводные камни и выводы?

Вписываются ли отделения без персонала в украинский менталитет? А как же общение?

Адаптация банковских продуктов для диджитал каналов, как составить этот замысловатый пазл?

Сколько стоит открыть цифровое банковское отделение?

Какое оборудование будет востребовано кредитными организациями в ближайшем будущем?

Автоматизация vs безопасность и доверие. Как защитить персональные данные клиентов?

Во время эфира будет действовать активный чат, где можно задать свои вопросы экспертам дискуссии.

Всех интересующихся современными диджитал трендами приглашаем к просмотру бесплатно. Ссылка на трансляцию будет отправлено после регистрации на email.