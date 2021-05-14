Открытая онлайн дискуссия 18 мая. Трансформация банковских отделений

Цифровизация отношений между банком и клиентом была трендом последних лет. И вот бурные 2020 — 2021 года, карантин и периодические затяжные локдауны придали консервативной банковский системе небывалого ускорения. Похоже, что время «черных лебедей» пришло. Что изменилось и какие последствия ожидают в ближайшем будущем розничные банки?
В рамках открытой онлайн дискуссии поговорим о трансформации классических банковских отделений и попробуем заглянуть в будущее. Все от дизайна, технологической оснастки к экономике вопроса.
Среди экспертов представители украинских банков первопроходцев, которые уже открыли и тестируют современные инновационные цифровые форматы отделений:
А также:
Ключевые вопросы для обсуждения:
Во время эфира будет действовать активный чат, где можно задать свои вопросы экспертам дискуссии.
Всех интересующихся современными диджитал трендами приглашаем к просмотру бесплатно. Ссылка на трансляцию будет отправлено после регистрации на email.
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