0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 59 0

Открытая онлайн дискуссия 18 мая. Трансформация банковских отделений

Цифровизация отношений между банком и клиентом была трендом последних лет. И вот бурные 2020 — 2021 года, карантин и периодические затяжные локдауны придали консервативной банковский системе небывалого ускорения. Похоже, что время «черных лебедей» пришло. Что изменилось и какие последствия ожидают в ближайшем будущем розничные банки?

В рамках открытой онлайн дискуссии поговорим о трансформации классических банковских отделений и попробуем заглянуть в будущее. Все от дизайна, технологической оснастки к экономике вопроса.

Среди экспертов представители украинских банков первопроходцев, которые уже открыли и тестируют современные инновационные цифровые форматы отделений:

  • Член правления по развитию розничного бизнеса ОТП Банк — Олег Клименко;
  • Руководитель Дирекции по управлению региональной сетью ПриватБанк — Андрей Козловский;
  • Руководитель первого уникального отделения ПриватБанк — Руслана Крышталь,

А также:

  • Директор по развитию бизнеса компании, которая разрабатывает и поставляет современные решения для автоматизации самообслуживания и замены кассовых отделений 24/7 — RENOME SMART, Валерий Сероштан. Кстати, компания совместно с ПроКредит Банк в марте текущего года запустила первые в Украине отделение без касс в торговых центрах «Аладдин», «Блок», «SkyMall», «Retroville».
  • Основатель и стратегический директор компании IDNT, которая уже более 15 лет специализируется на разработке и внедрении форматов точек продаж для розничных сетей, сервисных компаний и банков, Николай Чумак. Николай изучал дизайн банков в Лондоне, Гонконге, Сингапуре и Токио, работал с более чем 200 сетями розничной торговли, магазинами, банками, такими как Rozetka, Киевстар, Samsung, Comfy, Новая Почта, Toyota, Metro Cash & Carry, Антошка, Credit Agricole Bank, Raiffeisen Bank Aval, Amway.

Ключевые вопросы для обсуждения:

  • Классический банкинг — это рудимент?
  • Обзор мировых трендов. Чем удивляют зарубежные банки?
  • А что пионеры отделений будущего в Украине: первые успехи, подводные камни и выводы?
  • Вписываются ли отделения без персонала в украинский менталитет? А как же общение?
  • Адаптация банковских продуктов для диджитал каналов, как составить этот замысловатый пазл?
  • Сколько стоит открыть цифровое банковское отделение?
  • Какое оборудование будет востребовано кредитными организациями в ближайшем будущем?
  • Автоматизация vs безопасность и доверие. Как защитить персональные данные клиентов?

Во время эфира будет действовать активный чат, где можно задать свои вопросы экспертам дискуссии.

Всех интересующихся современными диджитал трендами приглашаем к просмотру бесплатно. Ссылка на трансляцию будет отправлено после регистрации на email.

По материалам BankOnline
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы
Все, что мы знаем про:BankOnline
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.