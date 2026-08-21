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Деньги повреждены огнем: как получить возмещение, алгоритм действий

Личные финансы
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Деньги повреждены огнем: как получить возмещение, алгоритм действий
Деньги повреждены огнем: как получить возмещение, алгоритм действий
Украинцы могут получить возмещение ущерба за поврежденные гривны.
Значительно поврежденные банкноты можно передать на исследование в региональные подразделения денежного обращения НБУ, пишет sud.ua.
Перед обращением лучше позвонить в соответствующее подразделение и уточнить, работает ли он в вашем городе в ближайшие дни.
Вместе с банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе или другой чрезвычайной ситуации, если таковая имеется. Если справки нет, соответствующие обстоятельства можно указать в заявлении.

Что делать, если подразделения НБУ нет в вашем регионе

В таком случае поврежденные банкноты могут быть переданы через уполномоченные банки. Такие банки не проводят самостоятельное исследование значительно поврежденных банкнот. Они должны максимально сохранить их целостность, упаковать и передать НБУ как сомнительные для проведения соответствующего исследования.
Вместе с банкнотами в НБУ передают заявление предъявителя, справку об изъятии или принятии банкнот для исследования и при наличии справку о ситуации, из-за которой деньги были повреждены.
НБУ не рекомендует самостоятельно нарушать целостность банкнот, если в результате пожара две или более банкнот склеились или спеклись между собой. Это может осложнить их дальнейшее исследование.

Сколько могут возместить

Возмещению подлежит сумма банкнот, которые специалисты НБУ смогут идентифицировать как часть целостной группы поврежденных банкнот с утраченными из-за пожара платежными признаками, при отсутствии признаков подделки.
По материалам:
Finance.ua
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