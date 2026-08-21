Сколько зарабатывают DevOps, Security и сисадмины в Украине в 2026 году Сегодня 12:04 — Личные финансы

Девушка работает в айти

DevOps остается одним из самых оплачиваемых направлений в украинском ІТ. Медианная зарплата таких специалистов составляет $3750, а больше зарабатывают только специалисты уровня Leadership. Со ссылкой на свежие данные DOU рассказываем, у каких специалистов зарплаты выросли, а у кого снизились.

Кто зарабатывает больше всего

Самые высокие медианные зарплаты имеют руководители команд и направлений. В частности, Head of DevOps зарабатывает $6575, а Head of Information Security — $6500. В то же время, выборка в этих категориях невелика — 10 и 12 анкет соответственно.

Далее по уровню дохода следуют DevOps Team Lead с зарплатой $5500 и Senior DevOps Engineer $5100.

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Медианная зарплата Security-инженера составляет $4000. Меньше всего среди этих специалистов зарабатывают сисадмины — $1300.

Как изменились зарплаты за полгода

За последние шесть месяцев динамика зарплат была разной:

Security-специалисты — медианная зарплата выросла на $600 и в июне 2026 года составила $2600;

сисадмины — зарплата увеличилась на $200 до $1300. Это самый высокий показатель для этой категории за весь период исследования с 2017 года;

DevOps-инженеры в целом — медианная зарплата снизилась на $250 до $2750;

DevOps Team Lead — самое большое падение среди DevOps: на $600, до $5650;

Junior DevOps Engineer — зарплата уменьшилась на $71, до $1000;

Middle DevOps Engineer — зарплата выросла на $200;

Senior DevOps Engineer — зарплата увеличилась на $100;

SRE-специалисты — медианная зарплата снизилась на $1050, до $3500.

Кому и когда в последний раз повышали зарплату

Приблизительно каждому третьему специалисту зарплату пересматривали в течение последних шести месяцев.

Среди сисадминов 28% вообще не получали повышения за все время работы в компании. Среди DevOps-специалистов таких 18%.

У DevOps и SRE нет четкой зависимости между текущим уровнем зарплаты и тем, когда человеку последний раз ее повышали. Самая высокая медианная зарплата — $4500 — у тех, кому выплаты пересматривали 1−2 года назад.

У сисадминов самую высокую медианную зарплату получают те, кому ее повышали в последние шесть месяцев, — $2200. У тех, кому зарплату пересматривали раньше или не просматривали вовсе, медиана составляет $1000-$1265.

Среди Security-специалистов ситуация иная. Те, кому зарплату повышали за последние шесть месяцев, имеют самую низкую медианную зарплату — $2000. Для всех Security-специалистов в целом этот показатель составляет $2600.

Как зарплата зависит от опыта

В DevOps зарплаты быстрее всего растут в первые годы карьеры. После восьми лет опыта рост замедляется: медианные зарплаты колеблются от $4050 до $5500 и по мере увеличения стажа существенно не растут.

У Security ситуация более последовательная: чем больше опыта, тем выше зарплата. Специалисты с 1−2 годами опыта имеют медианную зарплату $1200, а специалисты с опытом более 10 лет — $4500.

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У сисадминов заметный рост зарплат начинается после шести лет работы. До этого медиана составляет $1000-$1100, а после шести лет опыта растет примерно до $2000-$2100.

Также исследование показало, что больше всего зарабатывают специалисты, работающие удаленно. Их медианная зарплата составляет $3400. В гибридном формате этот показатель равен $2500, а для сотрудников офиса — $1200.

Зарплаты в Украине и за рубежом

Среди городов самые высокие зарплаты DevOps-специалистов в Киеве и Виннице — по $4000. На третьем месте Львов с медианной зарплатой в $3800.

У Security и сисадминов по уровню зарплат на этот раз лидирует Львов. Медианная зарплата Security-специалистов здесь составляет $2500 против $2300 в Киеве. У сисадминов $2100 во Львове против $1310 в столице.

За рубежом медианная зарплата DevOps и SRE-специалистов за полгода также снизилась — с $6000 до $5500.

В то же время, разница между зарплатами в Украине и за рубежом растет. Наибольший разрыв у специалистов с опытом 10−14 лет: за пределами Украины они зарабатывают на $2000 больше. DevOps-специалисты со стажем более 15 лет за границей получают на $1400 больше, чем в Украине.

Ранее мы сообщали , что специалистам, работающим с данными, зарплату пересматривают чаще, чем другим айтишникам.

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