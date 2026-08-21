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YouTube повысила стоимость подписки Premium в Украине — новые цены

Личные финансы
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YouTube
YouTube
YouTube меняет цены на подписку Premium в Украине. Стоимость всех основных тарифов существенно вырастет почти вдвое. В то же время сервис готовится предложить более дешевый вариант подписки.
Об изменениях говорится на странице подписки YouTube Premium.

Новые цены на YouTube Premium в Украине

Повышение стоимости коснется всех категорий пользователей — индивидуальных, семейных и студенческих.
Новые цены будут следующими:
  • индивидуальный план — 179 грн в месяц вместо 99 грн;
  • семейный план для до 5 человек — 299 грн вместо 149 грн;
  • студенческий план — 109 грн вместо 59 грн.
Таким образом, стоимость подписки для украинских пользователей почти удвоится.

YouTube готовит более дешевый тариф Premium Lite

Как сообщалось ранее, на фоне подорожания стандартных пакетов YouTube расширяет доступность бюджетного тарифа Premium Lite. Он должен появиться во всех странах, где доступен обычный YouTube Premium, в том числе и в Украине.
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Официальную цену для украинского рынка пока не объявили. В то же время, ожидается, что стоимость тарифа может составлять до 100 грн в месяц. Для сравнения, в США Premium Lite стоит $7,99.
Впрочем, более дешевая подписка будет иметь ограниченный функционал. Она не будет включать YouTube Music без рекламы и возможность загружать видео для просмотра оффлайн.
Кроме того, реклама будет исчезать не везде: ее не будет только в основном видеопотоке, тогда как у Shorts, во время прослушивания музыки и в поисковой выдаче спонсорские ролики могут оставаться.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
YoutubeУкраина
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