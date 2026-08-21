Повышение стоимости коснется всех категорий пользователей — индивидуальных, семейных и студенческих.
Новые цены будут следующими:
индивидуальный план — 179 грн в месяц вместо 99 грн;
семейный план для до 5 человек — 299 грн вместо 149 грн;
студенческий план — 109 грн вместо 59 грн.
Таким образом, стоимость подписки для украинских пользователей почти удвоится.
YouTube готовит более дешевый тариф Premium Lite
Как сообщалось ранее, на фоне подорожания стандартных пакетов YouTube расширяет доступность бюджетного тарифа Premium Lite. Он должен появиться во всех странах, где доступен обычный YouTube Premium, в том числе и в Украине.