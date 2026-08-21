0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Правительство сделало послабление для работодателей на территориях активных боевых действий

Казна и Политика
49
Правительство сделало послабление для работодателей на территориях активных боевых действий
Правительство сделало послабление для работодателей на территориях активных боевых действий
Правительство освободило работодателей на территориях активных боевых действий от уплаты взноса на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Временные правила будут действовать во время военного положения и еще три месяца после его завершения.
Соответствующие изменения инициировало и разработало Минсоцполитики.
«Это позволит поддержать предприятия, учреждения и организации, которые продолжают работать в сложных и опасных условиях», — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.
Теперь при расчете норматива трудоустройства лиц с инвалидностью не будут учитываться штатные единицы, работники которых выполняют свои обязанности непосредственно на таких территориях.
Расширен список штатных единиц, которые не учитываются при расчете норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. В него включены штатные единицы на должностях, связанных с исполнением трудовых или служебных обязанностей непосредственно на территориях активных боевых действий.
Напомним, с 2026 г. в Украине действуют обновленные правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Норматив составляет одно рабочее место для работодателей, в которых работают от 8 до 25 человек, и 4% среднесписочного количества работников — для работодателей с более чем 25 работниками.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems