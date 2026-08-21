Правительство сделало послабление для работодателей на территориях активных боевых действий Сегодня 12:23 — Казна и Политика

Правительство сделало послабление для работодателей на территориях активных боевых действий

Правительство освободило работодателей на территориях активных боевых действий от уплаты взноса на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью. Временные правила будут действовать во время военного положения и еще три месяца после его завершения.

Соответствующие изменения инициировало и разработало Минсоцполитики.

«Это позволит поддержать предприятия, учреждения и организации, которые продолжают работать в сложных и опасных условиях», — подчеркнул министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Теперь при расчете норматива трудоустройства лиц с инвалидностью не будут учитываться штатные единицы, работники которых выполняют свои обязанности непосредственно на таких территориях.

Расширен список штатных единиц, которые не учитываются при расчете норматива рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью. В него включены штатные единицы на должностях, связанных с исполнением трудовых или служебных обязанностей непосредственно на территориях активных боевых действий.

Напомним, с 2026 г. в Украине действуют обновленные правила трудоустройства лиц с инвалидностью. Норматив составляет одно рабочее место для работодателей, в которых работают от 8 до 25 человек, и 4% среднесписочного количества работников — для работодателей с более чем 25 работниками.

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