Бизнесу разрешат свободно покупать валюту

НБУ продолжит двигаться по дорожной карте валютной либерализации.

Об этом в интервью FinClubTALK сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

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«Следующим шагом должна стать отмена требования по приобретению бизнесом валюты под обязательства. Сейчас предприятия могут покупать валюту, если у них есть на это основания, например, погашение кредита в инвалюте перед украинским банком или нерезидентом. Мы планируем это ограничение отменить», — пообещал Юрий Гелетий.

НБУ не спешит снимать это ограничение, поскольку ожидает существенное влияние на валютный межбанк.

«Если сравнить с нашими последними либерализационными мерами, то они не имели существенного влияния на динамику спроса и предложения, а эта может повлиять. Поэтому надо очень грамотно подобрать время, взвесить все моменты. Мы это сделаем, я надеюсь, в краткосрочной перспективе. И продолжим двигаться по нашей карте мер. Мы не планируем ее модифицировать», — отметил Юрий Гелетий.

Сейчас ситуация на рынке является сбалансированной, поэтому перспектива отмены некоторых валютных ограничений является среднесрочной, по некоторым — даже краткосрочная.

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«Рыночными механизмами спроса и предложения рынок самосбалансируется. Нацбанк за этот год выходил лишь 11 раз с интервенциями. Сальдо покупки у нас сложилось $ 220,5 млн, то есть на эту сумму мы нарастили наши резервы. Надо очень сбалансированно анализировать ситуацию на рынке и влияние либерализационных мер на динамику спроса и предложения», — подчеркнул топ-менеджер НБУ.

Справка Finance.ua:

7 февраля 2019 года был официально разрешен онлайновый валютообмен для клиентов — физических лиц. Они получили полное право покупать и продавать не только наличную, но и безналичную валюту, хранящуюся на счетах.

На момент вступления в силу Закона «О валюте» экспортеры были обязаны продавать 50% своей валютной выручки. С 1 марта 2019 года норма обязательной продажи была уменьшена с 50 до 30 процентов, а с 20 июня 2019 года — полностью отменена.

С 7 февраля 2019 года вдвое — со 180 до 365 дней — увеличился предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам.

С 5 февраля 2021 года электронный лимит на отдельные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины был увеличен еще вдвое — со 100 до 200 тысяч евро. Итак, украинцы получили еще больше возможностей делать инвестиции за границу.

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