Бизнесу разрешат свободно покупать валюту

НБУ продолжит двигаться по дорожной карте валютной либерализации.
Об этом в интервью FinClubTALK сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.
Читайте также: Что необходимо сделать Нацбанку для полной валютной либерализации – мнение эксперта
«Следующим шагом должна стать отмена требования по приобретению бизнесом валюты под обязательства. Сейчас предприятия могут покупать валюту, если у них есть на это основания, например, погашение кредита в инвалюте перед украинским банком или нерезидентом. Мы планируем это ограничение отменить», — пообещал Юрий Гелетий.
НБУ не спешит снимать это ограничение, поскольку ожидает существенное влияние на валютный межбанк.
«Если сравнить с нашими последними либерализационными мерами, то они не имели существенного влияния на динамику спроса и предложения, а эта может повлиять. Поэтому надо очень грамотно подобрать время, взвесить все моменты. Мы это сделаем, я надеюсь, в краткосрочной перспективе. И продолжим двигаться по нашей карте мер. Мы не планируем ее модифицировать», — отметил Юрий Гелетий.
Сейчас ситуация на рынке является сбалансированной, поэтому перспектива отмены некоторых валютных ограничений является среднесрочной, по некоторым — даже краткосрочная.
«Рыночными механизмами спроса и предложения рынок самосбалансируется. Нацбанк за этот год выходил лишь 11 раз с интервенциями. Сальдо покупки у нас сложилось $ 220,5 млн, то есть на эту сумму мы нарастили наши резервы. Надо очень сбалансированно анализировать ситуацию на рынке и влияние либерализационных мер на динамику спроса и предложения», — подчеркнул топ-менеджер НБУ.
🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless5 ч. назад - 1658 8
В Киеве впервые за 55 лет отремонтируют мост Метро10 ч. назад - 872 6
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне15 ч. назад - 23324 5
Курс bitcoin из-за заявления Маска впервые за три месяца упал ниже $45 тысяч8 ч. назад - 675 3
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»3 ч. назад - 1854 1
Названы причины, почему рекомендуется на ночь выключать интернет на смартфоне15 ч. назад - 23324 5
Во что инвестировать в Украине, и стоит ли это делать (мнения)Вчера, 21:02 - 5626 1
Куда украинцы летают в отпуск: ТОП-10 направлений из «Борисполя»10 ч. назад - 2688
Более 10 новых электронных услуг: что теперь доступно украинцам в «Дії»3 ч. назад - 1854 1
Зеленский рассказал, когда Украина войдет в режим paperless5 ч. назад - 1658 8
Искусственный интеллект научился готовить идеальный стейкПозавчера, 01:40 - 248
Украинская армия приняла на вооружение новый разведывательный дрон13.05.2021, 16:50 - 402
Украина планирует запустить в космос семь спутников12.05.2021, 10:23 - 342
Всемирный конгресс вакцин назвал лучший препарат против коронавируса07.05.2021, 12:10 - 3101
Крупнейший в мире самолет Stratolaunch завершил второй полет30.04.2021, 15:37 - 2765 2