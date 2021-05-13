0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 470 0

Бизнесу разрешат свободно покупать валюту

Бизнесу разрешат свободно покупать валюту

НБУ продолжит двигаться по дорожной карте валютной либерализации.

Об этом в интервью FinClubTALK сообщил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий.

Читайте также: Что необходимо сделать Нацбанку для полной валютной либерализации – мнение эксперта

«Следующим шагом должна стать отмена требования по приобретению бизнесом валюты под обязательства. Сейчас предприятия могут покупать валюту, если у них есть на это основания, например, погашение кредита в инвалюте перед украинским банком или нерезидентом. Мы планируем это ограничение отменить», — пообещал Юрий Гелетий.

НБУ не спешит снимать это ограничение, поскольку ожидает существенное влияние на валютный межбанк.

«Если сравнить с нашими последними либерализационными мерами, то они не имели существенного влияния на динамику спроса и предложения, а эта может повлиять. Поэтому надо очень грамотно подобрать время, взвесить все моменты. Мы это сделаем, я надеюсь, в краткосрочной перспективе. И продолжим двигаться по нашей карте мер. Мы не планируем ее модифицировать», — отметил Юрий Гелетий.

Сейчас ситуация на рынке является сбалансированной, поэтому перспектива отмены некоторых валютных ограничений является среднесрочной, по некоторым — даже краткосрочная.

«Рыночными механизмами спроса и предложения рынок самосбалансируется. Нацбанк за этот год выходил лишь 11 раз с интервенциями. Сальдо покупки у нас сложилось $ 220,5 млн, то есть на эту сумму мы нарастили наши резервы. Надо очень сбалансированно анализировать ситуацию на рынке и влияние либерализационных мер на динамику спроса и предложения», — подчеркнул топ-менеджер НБУ.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля 2019 года был официально разрешен онлайновый валютообмен для клиентов — физических лиц. Они получили полное право покупать и продавать не только наличную, но и безналичную валюту, хранящуюся на счетах.
  • На момент вступления в силу Закона «О валюте» экспортеры были обязаны продавать 50% своей валютной выручки. С 1 марта 2019 года норма обязательной продажи была уменьшена с 50 до 30 процентов, а с 20 июня 2019 года — полностью отменена.
  • С 7 февраля 2019 года вдвое — со 180 до 365 дней — увеличился предельный срок осуществления расчетов по экспортно-импортным контрактам.
  • С 5 февраля 2021 года электронный лимит на отдельные операции физических лиц по переводу ими средств из Украины был увеличен еще вдвое — со 100 до 200 тысяч евро. Итак, украинцы получили еще больше возможностей делать инвестиции за границу.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаниях на YouTube-канале Finance.ua

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Личные финансы
Все, что мы знаем про:НБУ
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.