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Минцифры хочет покрыть интернетом все стратегические трассы в Украине

Минцифры хочет покрыть интернетом все стратегические трассы в Украине

Министерство цифровой трансформации совместно с операторами связи инициировали ускорение процесса покрытия стратегических трасс интернетом.

Об этом заявил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в ходе выступления на Diia Summit Spring 2021 в рамках Всеукраинского Форума «Украина 30. Цифровизация».

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«Если в Киеве все в порядке с интернетом, в Харькове все нормально, но когда ты в пути, то бизнес-активность или любая другая активность пропадает», — отметил Федоров.

Он объяснил, что в этом году министерство хочет покрыть все стратегические трассы интернетом и для этого уже строятся необходимые башни связи.

По словам Федорова, к 4G удалось подключить более двух миллионов украинцев, а интернет улучшился почти у семи миллионов человек.

Напомним, правительство потратит полмиллиона гривен, чтобы обеспечить украинские села скоростным интернетом. Сейчас более 15 тысяч населенных пунктов не могут подключиться к Сети.

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По материалам suspilne.media
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